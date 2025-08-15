晴時多雲

娛樂 最新消息

黃金拍檔再攜手！丹佐、史派克李翻拍黑澤明經典 爛番茄飆92％高分好評

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡得主、國際名導史派克李執導並監製，和奧斯卡影帝丹佐華盛頓再度聯手合作的犯罪驚悚鉅作《上流 × 下流》，重新演繹日本電影大師黑澤明的經典名作《天國與地獄》，並將情節搬到現代紐約街頭，電影今年在坎城影展首映後，便在爛番茄影評網獲得92%高分新鮮認證。

影帝丹佐華盛頓（右）和國際名導史派克李再度聯手合作犯罪驚悚鉅作《上流 × 下流》。（Apple TV+ 提供）影帝丹佐華盛頓（右）和國際名導史派克李再度聯手合作犯罪驚悚鉅作《上流 × 下流》。（Apple TV+ 提供）

該片由Apple Original Films與金獎製造機A24攜手打造，於今年登上坎城影展非競賽單元進行全球首映，同時，丹佐也獲頒影展最高榮譽「金棕櫚獎」，以表揚他傑出的演藝生涯與對電影藝術的重大貢獻。

電影首映後便獲得全球媒體與影評的廣大迴響，外媒《Collider》盛讚：「這是影迷必看的娛樂大片，對丹佐華盛頓的粉絲而言更是不可錯過。」影評《Award Radar》則形容本片是「史派克李獻給紐約的一封情書，同時也讓他與丹佐華盛頓再度重逢」。

故事描述丹佐華盛頓所飾演的一位音樂界傳奇人物，素有「業界最敏銳耳朵」之稱的音樂巨擘，卻意外成為綁票勒索的目標，被迫面對一場攸關生死的道德抉擇。除了丹佐，星光熠熠的卡司還包含《美式小說》傑佛瑞萊特、《海灘救護隊》艾芬妮許哈德拉等。還有饒舌歌手A$AP Rocky不僅參與演出，更為電影量身打造原創配樂。《上流 × 下流》將於9月5日在Apple TV+ 全球上線。

點圖放大body

