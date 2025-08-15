晴時多雲

娛樂 最新消息

丹佐華盛頓自爆不在乎獎項 「死的時候一點用都沒有」

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影帝丹佐華盛頓至今已獲得9次奧斯卡提名，並憑藉《光榮戰役》奪下最佳男配角，更以《震撼教育》奪下最佳男主角，但他坦言自己並不看重這些職業生涯的里程碑。他為宣傳Apple TV+ 新片《上流 × 下流》接受「Jake’s Takes」專訪，直說自己在演藝生涯中做出的決定，從來不是為了拿獎。

影帝丹佐華盛頓坦言不看重拿獎之類的職業生涯里程碑。（美聯社）影帝丹佐華盛頓坦言不看重拿獎之類的職業生涯里程碑。（美聯社）

丹佐表示：「我不是為了奧斯卡而演戲，我不在乎那種東西。我演了這麼久，有時我得獎是我不該得的，有時我該得卻沒得。人給你獎，神才給你賞。」他接著說：「我對奧斯卡沒那麼有興趣。有人問我，『你的獎擺在哪裡？』嗯，就放在另一座旁邊。我不是在炫耀！只是說出我的感受。到了我生命最後一天，奧斯卡對我一點用都沒有。」

除了自己對於獎項看淡，丹佐也曾對《震撼教育》搭檔伊森霍克表示「沒得獎比較好，輸反而比較好。」伊森去年在Max節目《Who’s Talking to Chris Wallace?》上回憶，奧斯卡頒獎當晚他輸掉最佳男配角時，丹佐是這樣對他說的。

伊森回憶當時丹佐對他說：「你不該依靠獎項來提升自己的地位，而是要讓獎項的地位因你而提升。」伊森也形容這就像和貝比魯斯（傳奇棒球員）同場比賽一樣，「奧斯卡因為丹佐有兩座而更有分量，但它並沒有讓他本人更偉大。」

由奧斯卡得主、國際名導史派克李編導，丹佐主演的《上流 × 下流》，重新演繹日本電影大師黑澤明的經典名作《天國與地獄》，將於9月5日在Apple TV+ 全球上線。

