娛樂 最新消息

瑪格羅比是否回歸「小丑女」 詹姆斯岡恩賣關子不說死

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩近日接受《娛樂週刊》訪問，被問到瑪格羅比是否會在未來的DC項目中回歸飾演致命又毒舌的反英雄「小丑女」，僅簡短回應：「之後就會揭曉。」這也讓瑪格是否回歸的未來動向依舊相當模糊。

瑪格羅比已經幾乎要和「小丑女」畫上等號。（資料照，華納兄弟提供）瑪格羅比已經幾乎要和「小丑女」畫上等號。（資料照，華納兄弟提供）

瑪格過去曾於2016 年《自殺突擊隊》、2020年《猛禽小隊：小丑女大解放》，以及2021年岡恩執導的《自殺突擊隊：集結》中三度扮演小丑女。她曾在2020年接受《綜藝》訪問時表示，在拍攝第一部《自殺突擊隊》時就「愛上了」小丑女一角，並為角色投入大量研究。她當時表示：「小丑女有種不可預測的特質，意味著她在任何情況下都可能做出任何反應，對演員來說，這真是一份禮物。」

雖然小丑女的去向仍是未知數，岡恩倒是明確表態，他希望另一位《自殺突擊隊》成員伊卓瑞斯艾巴飾演的「血腥運動」（也曾於《自殺突擊隊：集結》中現身）能回歸，「我一直在尋找讓血腥運動登場的機會，並試著想辦法實現，所以就看會怎麼發展吧。」

點圖放大header
點圖放大body

