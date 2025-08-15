晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

民歌天后超有才！鄭怡親手幫媽祖串珠衣 打造神明時尚

民歌天后鄭怡手藝精湛。（翻攝臉書）民歌天后鄭怡手藝精湛。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕民歌天后鄭怡手藝精湛，前陣子為了廣澤宮的妙應仙妃串珠衣，接著又收到了朋友的邀約，要幫友人家的三尊媽祖串珠衣。鄭怡開心接下了任務，坦言心情「又喜又敬」，「為神明串珠衣是一件神聖的事，也是修行。」

鄭怡昨在社群表示，三尊媽祖中有兩尊是北港媽、一尊是山邊媽，她希望讓媽祖呈現美麗莊嚴的外觀，也能依照祂們的個性搭配珠衣顏色，「北港媽祖感覺較為莊嚴，我選擇金色；山邊媽祖活潑俏皮，搭配粉嫩色；另一尊北港媽祖后冠上有紫紅珠，就以紫色呼應。」

鄭怡為了媽祖串珠衣，在社群曬出照片。（翻攝臉書）鄭怡為了媽祖串珠衣，在社群曬出照片。（翻攝臉書）

鄭怡親串珠衣，坦言心情「又喜又敬」。（翻攝臉書）鄭怡親串珠衣，坦言心情「又喜又敬」。（翻攝臉書）

鄭怡為了媽祖親串珠衣。（翻攝臉書）鄭怡為了媽祖親串珠衣。（翻攝臉書）

鄭怡分享照片，認為三尊媽祖各有不同氣質，也感謝這次的結緣機會，「讓我學習很多，以後若有機會再為神明串珠衣，一定會更好，希望能創造出神明的一種另類時尚。」事實上除了歌唱事業，鄭怡近年開設勾織班授課，吸引不少粉絲上課，就連藝人郁方、楊月娥都是她的學生。

鄭怡很開心能為媽祖服務，她不忘向粉絲分享做手工藝的心情，坦言年輕時牽掛很多，只到現在才真正懂得生活，「只要去做，就可以感受到成就感和箇中的快樂！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中