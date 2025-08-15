民歌天后超有才！鄭怡親手幫媽祖串珠衣 打造神明時尚

民歌天后鄭怡手藝精湛。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕民歌天后鄭怡手藝精湛，前陣子為了廣澤宮的妙應仙妃串珠衣，接著又收到了朋友的邀約，要幫友人家的三尊媽祖串珠衣。鄭怡開心接下了任務，坦言心情「又喜又敬」，「為神明串珠衣是一件神聖的事，也是修行。」

鄭怡昨在社群表示，三尊媽祖中有兩尊是北港媽、一尊是山邊媽，她希望讓媽祖呈現美麗莊嚴的外觀，也能依照祂們的個性搭配珠衣顏色，「北港媽祖感覺較為莊嚴，我選擇金色；山邊媽祖活潑俏皮，搭配粉嫩色；另一尊北港媽祖后冠上有紫紅珠，就以紫色呼應。」

請繼續往下閱讀...

鄭怡為了媽祖串珠衣，在社群曬出照片。（翻攝臉書）

鄭怡親串珠衣，坦言心情「又喜又敬」。（翻攝臉書）

鄭怡為了媽祖親串珠衣。（翻攝臉書）

鄭怡分享照片，認為三尊媽祖各有不同氣質，也感謝這次的結緣機會，「讓我學習很多，以後若有機會再為神明串珠衣，一定會更好，希望能創造出神明的一種另類時尚。」事實上除了歌唱事業，鄭怡近年開設勾織班授課，吸引不少粉絲上課，就連藝人郁方、楊月娥都是她的學生。

鄭怡很開心能為媽祖服務，她不忘向粉絲分享做手工藝的心情，坦言年輕時牽掛很多，只到現在才真正懂得生活，「只要去做，就可以感受到成就感和箇中的快樂！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法