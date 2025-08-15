晴時多雲

娛樂 最新消息

（獨家）61歲南霸天歌王被爆罹大腸癌 電話被打爆挨轟內情曝光

「南霸天歌王」七郎加盟新東家，發行新專輯《南國之戀》。（記者陳奕全攝）「南霸天歌王」七郎加盟新東家，發行新專輯《南國之戀》。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕61歲的「南霸天歌王」七郎重返歌壇，本來是喜事一樁，沒想到卻捲進烏龍的「罹癌」傳聞，電話被親友打到爆。他受訪無奈澄清：「只是健康檢查發現大腸有顆息肉，割掉就好，真的不是癌症啦！」

七郎否認罹癌，澄清只是去割了息肉。（記者陳奕全攝）七郎否認罹癌，澄清只是去割了息肉。（記者陳奕全攝）

七郎透露，幾年前健檢時意外發現長了息肉，醫生提醒若不處理恐有惡化風險，他當下馬上就安排手術，「手術很順利，化驗結果是良性，這幾年也都有固定回診，明年3月就不用再回去了。」沒想到外界誤傳成他罹患大腸癌，讓他感到好氣又好笑，「朋友見到我都先念一頓，說我生病怎麼都沒講，好像我很不夠義氣一樣。」

出道39年的七郎，是南台灣歌壇的重量級人物，今年加盟豪記唱片要當最資深的「新人」。他笑說，其實當初是好友謝雷推了一把，「謝雷就虧我，沒看過有人在同一家公司待了超過30年，要我也出去闖一闖。」而他加入豪記，也與歌后好友張秀卿合唱新歌《娘子牽情郎》，放話再戰歌壇。

七郎公開離婚的秘密，搞得女兒十分不爽。（記者陳奕全攝）七郎公開離婚的秘密，搞得女兒十分不爽。（記者陳奕全攝）

七郎這次發片爆出罹癌的烏龍，還在記者會上自爆離婚23年的祕密，讓多年來保持低調的私生活瞬間登上新聞版面。結果新聞才曝光，女兒馬上打電話飆罵，不滿他為什麼要公開家務事。對此七郎苦笑說：「我就是老實講啊，結果前妻和女兒都有反應了。」

儘管連續幾天被親友的電話轟炸，七郎發片依舊心情著愉快心情，「都是人生的一部分，至少大家還是關心我。」

