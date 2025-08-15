就是不唱成名曲被抗議！星二代不忍驚爆：18歲隱忍巨大壓力祕辛

王若琳 （記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕才女王若琳是音樂人王治平的寶貝女兒，音樂才華洋溢的她，出道至今曾獲金曲獎、金馬獎以及金音獎的肯定，而她前陣子在中國杭州開唱，卻被觀眾質疑歌單沒有半首成名曲；對此，她罕見打破沉默，自剖心聲揭開原因。

王若琳在2008年發行專輯《Start From Here》，不但讓她入圍的最佳新人，歌曲也受到粉絲喜愛。只是王若琳近來也在社群鬆口，當年18歲在巨大壓力與不情願下完成了該張專輯，並不是她真正想創作的音樂。

因此這17年來，王若琳從未在演出中唱過這些歌，她深知許多歌迷是因為這張專輯認識她，也知道歌曲陪伴了大家的故事與回憶，「我不想破壞你們和歌曲的關係，那是你們珍貴的經驗。但長期的誤解與期待讓我覺得無奈，時間也過夠久了。」

如今王若琳決定勇敢說出自己的想法，強調音樂跟創作還是一條她很愛的路，「謝謝你們的聆聽與支持。也很感謝有了解我想要表達的人。」

