晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

本土劇竟上演「路邊就開打」！黃瑄14度穿裙裝樂呵呵喊：愛看人打架

〔記者蕭方綺／台北報導〕台視八點檔《寶島西米樂 傳承》劇情開啟新篇章，王盈凱飾演寶島西服店「大師兄」，和競爭對手一言不合，兩人便在路上打了起來，盧彥澤急忙衝回西服店搬救兵，老板娘黃瑄立刻上前喝止，雙方人馬這才停手，被罵跑的學徒撤退時，還差點因踩到腳踏車跌倒，可見黃瑄劇中發怒的威力。

黃瑄私下愛潛水、溯溪等戶外活動，也有接觸「跑酷」極限運動，對武打戲一向很有興趣，只可惜目前還沒有可以發揮的場合，黃瑄表示比起「文戲」覺得動作戲有趣許多，因此看到動作戲總是忍不住拿起手機紀錄，她開玩笑說：「最喜歡看人家打架了！」

拍攝這場戲的時間點在今年2月，戶外只有14度，頂著強勁的冷風，所有人都包得緊緊。盧彥澤隨時拿著咖啡取暖，但黃瑄僅穿著戲服，下半身甚至是裙裝，她老神在在表示自己體質本來就比較不怕冷，之前10度的低溫都會去溯溪，並指著自己的假髮笑說：「今天應該歸功這頂『帽子』很溫暖，是真毛做的。」

劇中孫綻與黃雋智飾演的廟口流氓也不忘湊熱鬧，竟然在一旁開起賭盤下注。盧彥澤笑說：「戲裡戲外我都押大師兄會贏！」黃瑄則說：「之前上動作演員訓練班，王盈凱還是我的師兄呢！」兩人展現對王盈凱的戰力信心滿滿。這天外景一路拍到晚上，蔡祥接棒上場，換上夏季制服在低溫中拍攝，冷到鼻涕直流，雖然平常自詡「辣妹不怕冷」，仍被凍到直發抖，她只好苦笑認輸：「沒辦法，辣妹的冬天還是會來。」

《寶島西米樂 傳承》於每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5-7點播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中