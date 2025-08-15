本土劇竟上演「路邊就開打」！黃瑄14度穿裙裝樂呵呵喊：愛看人打架

〔記者蕭方綺／台北報導〕台視八點檔《寶島西米樂 傳承》劇情開啟新篇章，王盈凱飾演寶島西服店「大師兄」，和競爭對手一言不合，兩人便在路上打了起來，盧彥澤急忙衝回西服店搬救兵，老板娘黃瑄立刻上前喝止，雙方人馬這才停手，被罵跑的學徒撤退時，還差點因踩到腳踏車跌倒，可見黃瑄劇中發怒的威力。

黃瑄私下愛潛水、溯溪等戶外活動，也有接觸「跑酷」極限運動，對武打戲一向很有興趣，只可惜目前還沒有可以發揮的場合，黃瑄表示比起「文戲」覺得動作戲有趣許多，因此看到動作戲總是忍不住拿起手機紀錄，她開玩笑說：「最喜歡看人家打架了！」

拍攝這場戲的時間點在今年2月，戶外只有14度，頂著強勁的冷風，所有人都包得緊緊。盧彥澤隨時拿著咖啡取暖，但黃瑄僅穿著戲服，下半身甚至是裙裝，她老神在在表示自己體質本來就比較不怕冷，之前10度的低溫都會去溯溪，並指著自己的假髮笑說：「今天應該歸功這頂『帽子』很溫暖，是真毛做的。」

劇中孫綻與黃雋智飾演的廟口流氓也不忘湊熱鬧，竟然在一旁開起賭盤下注。盧彥澤笑說：「戲裡戲外我都押大師兄會贏！」黃瑄則說：「之前上動作演員訓練班，王盈凱還是我的師兄呢！」兩人展現對王盈凱的戰力信心滿滿。這天外景一路拍到晚上，蔡祥接棒上場，換上夏季制服在低溫中拍攝，冷到鼻涕直流，雖然平常自詡「辣妹不怕冷」，仍被凍到直發抖，她只好苦笑認輸：「沒辦法，辣妹的冬天還是會來。」

《寶島西米樂 傳承》於每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5-7點播出。

