評審團星光熠熠！張鈞甯首評「移民工文學獎」 搶先取經作家媽鄭如晴

〔記者蕭方綺／台北報導〕台灣文壇具特殊意義的「第十屆移民工文學獎」公布得獎名單，決選評審團選出8件得獎作品，得獎作品將有機會被列入劇本開發案，影視化並躍上螢幕。其中越南作品《頂樓的理髮店》從眾多作品中脫穎而出獲選為首獎，獨得獎金15萬元，並被本屆評審團主席吳念真導演盛讚：「這篇是我心目中的第一名，敘事節奏自然流暢，生活感濃厚，沒有多餘硬加的情感，畫面感十足，而且結尾的力道很強，非常適合拍片，我讀到一半甚至想打電話向公視提案！」

張鈞甯（左一）也是「第十屆移民工文學獎」的評審之一。（社團法人台灣野草創作家協會、瀚草文創提供）

今年的評審團星光熠熠，邀請台灣知名導演吳念真、《化外之醫》女主角張鈞甯、國立臺灣文學館前館長林巾力（現任國立臺灣師範大學臺灣語文學系教授）、被譽為「最會教寫作的老師」蔡淇華（現台中市立惠文高中圖書館主任），以及長期參與媒體改革運動、關注人權與文化議題的管中祥（現任國立中正大學傳播學系教授兼系主任）等專業人士組成，為入選作品帶來兼具廣度與深度的審視，最終出線的每一篇皆為精選佳作。

吳念真在接獲主辦單位的邀請時，正值舞台劇演出檔期繁忙之際，仍欣然應允擔任評審，他表示：「自己擔任過很多次文學獎的評審，但移工的故事對我來說，是一種新知，也是另一種探索。」並在評審會議中提到：「我一直覺得移工現在已經成為台灣社會很重要的一部分，可是我們卻對移工很陌生，我也很好奇他們對我們的看法，透過這次擔任移民工文學獎評審的機會，對他們的認識又更近一步，從他們的視角看見台灣，也讓我更加認識台灣。」

張鈞甯拍攝《化外之醫》後與移民工再續前緣，張鈞甯表示過往曾經擔任電影劇本的評審，文學獎評審倒是第一次，笑稱有特別請教作家媽媽鄭如晴。

她這次評審過程中特別喜歡同時獲得「評審獎」與「青少年評審推薦獎」雙榜青睞的作品《淤泥》，作品以新二代的主觀視角書寫描述陪伴15年前嫁來台灣的母親回到越南家鄉，面對親人時感覺有一條無形的情感連繫著彼此，覺得親切與溫暖，但礙於語言隔閡卻一句話也說不出口，和親人的對話最終只能以沈默收場。

她說：「很推薦這篇作品，文中將家鄉的情感延伸到這片土地，情感厚度與連結感十分強烈。文字精煉且不炫技，情感樸實且真摯動人，作者提到自身在語言認同上的困頓，但在最後結尾展現主動改變的決心，令人印象深刻，是篇非常出色的文學作品。」

