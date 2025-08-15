晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

評審團星光熠熠！張鈞甯首評「移民工文學獎」 搶先取經作家媽鄭如晴

〔記者蕭方綺／台北報導〕台灣文壇具特殊意義的「第十屆移民工文學獎」公布得獎名單，決選評審團選出8件得獎作品，得獎作品將有機會被列入劇本開發案，影視化並躍上螢幕。其中越南作品《頂樓的理髮店》從眾多作品中脫穎而出獲選為首獎，獨得獎金15萬元，並被本屆評審團主席吳念真導演盛讚：「這篇是我心目中的第一名，敘事節奏自然流暢，生活感濃厚，沒有多餘硬加的情感，畫面感十足，而且結尾的力道很強，非常適合拍片，我讀到一半甚至想打電話向公視提案！」

張鈞甯（左一）也是「第十屆移民工文學獎」的評審之一。（社團法人台灣野草創作家協會、瀚草文創提供）張鈞甯（左一）也是「第十屆移民工文學獎」的評審之一。（社團法人台灣野草創作家協會、瀚草文創提供）

今年的評審團星光熠熠，邀請台灣知名導演吳念真、《化外之醫》女主角張鈞甯、國立臺灣文學館前館長林巾力（現任國立臺灣師範大學臺灣語文學系教授）、被譽為「最會教寫作的老師」蔡淇華（現台中市立惠文高中圖書館主任），以及長期參與媒體改革運動、關注人權與文化議題的管中祥（現任國立中正大學傳播學系教授兼系主任）等專業人士組成，為入選作品帶來兼具廣度與深度的審視，最終出線的每一篇皆為精選佳作。

吳念真在接獲主辦單位的邀請時，正值舞台劇演出檔期繁忙之際，仍欣然應允擔任評審，他表示：「自己擔任過很多次文學獎的評審，但移工的故事對我來說，是一種新知，也是另一種探索。」並在評審會議中提到：「我一直覺得移工現在已經成為台灣社會很重要的一部分，可是我們卻對移工很陌生，我也很好奇他們對我們的看法，透過這次擔任移民工文學獎評審的機會，對他們的認識又更近一步，從他們的視角看見台灣，也讓我更加認識台灣。」

張鈞甯拍攝《化外之醫》後與移民工再續前緣，張鈞甯表示過往曾經擔任電影劇本的評審，文學獎評審倒是第一次，笑稱有特別請教作家媽媽鄭如晴。

她這次評審過程中特別喜歡同時獲得「評審獎」與「青少年評審推薦獎」雙榜青睞的作品《淤泥》，作品以新二代的主觀視角書寫描述陪伴15年前嫁來台灣的母親回到越南家鄉，面對親人時感覺有一條無形的情感連繫著彼此，覺得親切與溫暖，但礙於語言隔閡卻一句話也說不出口，和親人的對話最終只能以沈默收場。

她說：「很推薦這篇作品，文中將家鄉的情感延伸到這片土地，情感厚度與連結感十分強烈。文字精煉且不炫技，情感樸實且真摯動人，作者提到自身在語言認同上的困頓，但在最後結尾展現主動改變的決心，令人印象深刻，是篇非常出色的文學作品。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中