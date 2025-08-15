不只秦楊右眼險失明！盤點4藝人也曾死守「最後一線光」

秦楊以《台灣霹靂火》的「劉文聰」紅遍大街小巷，近年淡出演藝圈。（資料照）

〔記者蕭方綺／專題報導〕演藝圈看似光鮮亮麗、星光熠熠，但不少藝人背後卻曾經歷過生死關頭般的健康危機，其中眼睛問題尤其令人驚心。55歲秦楊2002年拍本土劇《台灣霹靂火》，飾演的「劉文聰」靠經典台詞「一枝番仔火」紅遍大街小巷，但他2019年後淡出螢光幕，近日忙公益演唱會，竟爆出右眼因視網膜神經血管嚴重堵塞，引發突發性失明，罹患「急性黑矇症」。

從意外受傷到慢性疾病，除了秦楊之外，陳曉東、黃小菁、劉至翰、陳鴻等人都曾面臨視力危機，多位藝人差點因此失明，人生與事業都曾一度陷入險境。

陳曉東2017年罹患急性青光眼，兩眼更因葡萄膜炎被各打了一針局部激素。（翻攝自微博）

香港歌手、演員陳曉東的案例與生活習慣相關。他2017年在橫店拍戲，某次關著燈於飯店房內滑手機，滑到一半突然出現暈眩，一到廁所就吐出來，上網查懷疑是急性青光眼，「還有人說這種病症若延誤治療，可能在短短數小時內造成永久失明。」後來視力越來越模糊，他形容像在水中看東西一樣，他撐到拍完最後一場戲，才前往上海看病。

他在醫院做電腦斷層掃描，發現眼壓高到超出螢幕顯示範圍，醫師建議把類固醇注入雙眼治療，陳曉東說麻醉到注射都非常的恐怖，特別是看著針注射進另外一隻眼時，全身都緊張到僵硬，但是治療後，像是「開了燈」，眼前一下就明亮了，他也奉勸晚上滑手機一定要開燈，否則眼睛健康將受到嚴重威脅。

黃小菁（左）2023年出席公益活動，現場清唱一度哽咽紅鼻子。（資料照，記者林欣穎攝）

曾在節目《天天開心》活躍的女星黃小菁因意外遭遇自然因素造成視力危機。她11年前在海邊拍攝，陽光經水面與沙灘反射強烈直射眼睛，導致角膜與視網膜嚴重受損。當時接受注射治療，反而不到半年內急速惡化至完全失明。

這段經歷讓她生活陷入極大困境，表演與主持通告也都中斷，目前經濟來源全靠補助和吃老本，但她並未因此消沉，反而投入公益與視障協會，用自身故事鼓勵同樣面臨視力困境的人，也希望透過自身經歷提高社會對視障人士的關注。

劉至翰2018年曾動青光眼的手術，貼出眼睛被紗布遮住的照片。（翻攝自臉書）

本土劇男星劉至翰則是慢性病變的典型案例。他因為家族遺傳青光眼的關係，30歲開始發病，眼睛乾澀還有視力模糊與飛蚊症，嚴重到影響工作與生活，後來才發現右眼視神經已塌陷九成，視力僅剩0.2。

劉至翰表示青光眼初期幾乎沒有明顯症狀，直到發現視野缺角時才警覺，醫師警告若不積極控制，最終可能全盲。如今他每天按時點藥、定期回診追蹤病情，也提醒大眾不要忽視眼睛健康，尤其是長期用眼或有家族病史的人，更應定期做眼壓與視野檢查。

陳鴻呼籲大家不可忽視身體發出的警訊。（年代提供）

此外，型男美食家陳鴻曾2度視網膜剝離，並且引起早發性白內障。他提到2019年慢跑後，發現飛蚊症狀況越來越嚴重，但並未即時就醫，不久左眼視網膜竟剝離，才緊急送醫手術：「就像一片黑窗簾掉下來，遮住視線，完全看不見！」

術後他每天花20小時趴臥在ㄇ型枕上，未料視網膜才剛癒合，竟2次剝離，導致左眼視力僅剩0.1。陳鴻前後整整躺了半年，他形容當時心情非常煎熬害怕：「因為不知道能不能再重現光明。」

對此，他提醒和他一樣有高度近視的人，要定期檢查、不要整天滑手機、眼睛有飛蚊症時要提高警覺，否則一旦視網膜剝離，視力可能受損。

