晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大牙結束5年婚！突轉發「感情雞湯文」暗示婚變心境

大牙結束5年婚姻。（翻攝自IG）大牙結束5年婚姻。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人「大牙」周宜霈和羽球教練廖勛威結婚5年，感情一直被外界視為甜蜜，今（14日）卻突然在社群宣布離婚，強調雙方沒有第三者介入，目前各自安好，「未來的日子裡，我們會各自努力面對生命的課題，深深為對方祝福。」

大牙轉發文章耐人尋味。（翻攝自IG）大牙轉發文章耐人尋味。（翻攝自IG）

稍早，大牙在限時動態轉發一篇探討感情變化的文章，引發外界關注。文中提到，比激烈爭吵更致命的，是感情中不易察覺的「情感撤退」，當你想傾訴，對方卻不願傾聽；當你表達在乎，卻換來一句「你太敏感了」。這種連結的逐漸消失，才是讓關係走向枯竭的真正原因。文章還指出，「情感撤退」可怕之處在於，對方看似沒有犯錯，但你卻愈來愈孤單。對此，大牙只留下一句「非常精準」，似乎對內容深有共鳴。

在離婚聲明中，大牙與廖勛威回顧5年婚姻，表示當年因愛走入婚姻，這段時間多半是互相鼓勵、陪伴，攜手走過低潮與困境，讓生活重新亮起來。然而，隨著相處加深，他們意識到彼此更適合的關係是家人與朋友，「我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中