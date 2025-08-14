大牙結束5年婚！突轉發「感情雞湯文」暗示婚變心境

大牙結束5年婚姻。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人「大牙」周宜霈和羽球教練廖勛威結婚5年，感情一直被外界視為甜蜜，今（14日）卻突然在社群宣布離婚，強調雙方沒有第三者介入，目前各自安好，「未來的日子裡，我們會各自努力面對生命的課題，深深為對方祝福。」

大牙轉發文章耐人尋味。（翻攝自IG）

稍早，大牙在限時動態轉發一篇探討感情變化的文章，引發外界關注。文中提到，比激烈爭吵更致命的，是感情中不易察覺的「情感撤退」，當你想傾訴，對方卻不願傾聽；當你表達在乎，卻換來一句「你太敏感了」。這種連結的逐漸消失，才是讓關係走向枯竭的真正原因。文章還指出，「情感撤退」可怕之處在於，對方看似沒有犯錯，但你卻愈來愈孤單。對此，大牙只留下一句「非常精準」，似乎對內容深有共鳴。

請繼續往下閱讀...

在離婚聲明中，大牙與廖勛威回顧5年婚姻，表示當年因愛走入婚姻，這段時間多半是互相鼓勵、陪伴，攜手走過低潮與困境，讓生活重新亮起來。然而，隨著相處加深，他們意識到彼此更適合的關係是家人與朋友，「我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法