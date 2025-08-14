神仙組合！米津玄師合作宇多田光 共創《鏈鋸人》劇場版片尾曲

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》將於9月24日正式在台上映。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣動畫《鏈鋸人》續篇《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》將於9月24日正式在台上映，該原作漫畫由日本漫畫家藤本樹創作，動畫則由MAPPA操刀製作。官方驚喜宣布，片尾曲〈JANE DOE〉將由日本超人氣歌手米津玄師與宇多田光聯手打造。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》片尾曲將由米津玄師與宇多田光攜手打造。（翻攝自臉書）

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》官方昨（13）上傳片尾曲〈JANE DOE〉預告，該曲將由米津玄師作詞作曲、宇多田光參與演唱，消息一出立刻引起粉絲熱議，大讚「根本是神仙組合」！對於此次合作，米津玄師表示，作為一名音樂人，能夠有這樣的合作機會真的十分榮幸；宇多田光則說，對於這次邀約自己也非常想要挑戰看看，希望大家能從中感受到他們全新的一面。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》劇情圍繞神祕少女蕾潔展開。（資料照，索尼影業提供）

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》劇情將圍繞神秘少女蕾潔展開，主角淀治面臨一邊是奪走她的的心的蕾潔，另一邊則是夢中情人真紀真，困難的抉擇不僅讓淀治陷入掙扎，令人心跳加速的全新冒險也即將開啟。

