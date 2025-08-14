晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

神仙組合！米津玄師合作宇多田光 共創《鏈鋸人》劇場版片尾曲

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》將於9月24日正式在台上映。（翻攝自IG）《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》將於9月24日正式在台上映。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣動畫《鏈鋸人》續篇《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》將於9月24日正式在台上映，該原作漫畫由日本漫畫家藤本樹創作，動畫則由MAPPA操刀製作。官方驚喜宣布，片尾曲〈JANE DOE〉將由日本超人氣歌手米津玄師與宇多田光聯手打造。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》片尾曲將由米津玄師與宇多田光攜手打造。（翻攝自臉書）《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》片尾曲將由米津玄師與宇多田光攜手打造。（翻攝自臉書）

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》官方昨（13）上傳片尾曲〈JANE DOE〉預告，該曲將由米津玄師作詞作曲、宇多田光參與演唱，消息一出立刻引起粉絲熱議，大讚「根本是神仙組合」！對於此次合作，米津玄師表示，作為一名音樂人，能夠有這樣的合作機會真的十分榮幸；宇多田光則說，對於這次邀約自己也非常想要挑戰看看，希望大家能從中感受到他們全新的一面。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》劇情圍繞神祕少女蕾潔展開。（資料照，索尼影業提供）《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》劇情圍繞神祕少女蕾潔展開。（資料照，索尼影業提供）

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》劇情將圍繞神秘少女蕾潔展開，主角淀治面臨一邊是奪走她的的心的蕾潔，另一邊則是夢中情人真紀真，困難的抉擇不僅讓淀治陷入掙扎，令人心跳加速的全新冒險也即將開啟。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中