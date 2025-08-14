晴時多雲

娛樂 最新消息

創作才子私訊魏如萱「內容曝光」！認遭已讀不回

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲、金音「雙金」才子鶴The Crane暌違三年再推出新專輯《Same Stories, Different Narratives》，新歌《心臟的右邊》邀來「娃娃」魏如萱合唱，魏如萱近來陷入感情風暴，被問到有沒有關心她？鶴坦言身為一個朋友或晚輩，應該要表達心意，因此有傳訊息給對魏如萱，說聲「娃娃加油」，她已讀但是未回，「感覺她有很多事要忙，就不要多做打擾。」

鶴攜設計師女友打造音樂心血結晶《Same Stories, Different Narratives》。（記者胡舜翔攝）鶴攜設計師女友打造音樂心血結晶《Same Stories, Different Narratives》。（記者胡舜翔攝）

歷經金曲入圍、金音得獎加持及甲狀腺癌復發的鶴，新專輯創作出十首宛如短篇小說的「鶴式情歌」，並由他的視覺設計師女友李君慈擔任「藝術總監」，力邀她的兩位設計夥伴畢展熒、吳建龍一同為新專輯的黑膠版視覺裝幀跨刀，成果讓鶴非常滿意，直呼女友就是這張專輯最重要的推手。

去年二度動刀的他，目前已經痊癒，面對癌症復發的風險，鶴透露：「甲狀腺癌相對其他癌症，復發的機率比較少，目前雖然已經痊癒，但還是會定期吃藥做檢查，當然，保持開朗的心情，以及盡量維持規律生活是很重要的。」重生後的他最希望的就是能夠做更多專輯以及跟女友走得更長久。

