晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

爆米花、熱狗全陣亡！《噪音殺機》嚇出李光洙名場面

李先彬出道14年，首度挑戰驚悚片。（采昌提供）李先彬出道14年，首度挑戰驚悚片。（采昌提供）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國驚悚新片《噪音殺機》以「聲音」為主軸，巧妙融合現實恐懼與懸疑驚悚，韓國票房直衝167億韓幣（約台幣3.7億元）佳績，榮登年度票房黑馬，男友李光洙也來捧場，結果嚇到當場把爆米花灑了一地。

出道14年的李先彬首度演出驚悚類型，她在《噪音殺機》挑戰詮釋聽障人士，在噪音肆虐的公寓中尋找失蹤妹妹，卻意外捲入接連不斷的神秘事件，精準傳遞角色在恐懼與焦慮中逐漸崩潰的情緒。

李先彬說：「驚悚片是我從小就非常喜歡的類型，正因為喜歡，反而變得更加小心翼翼。有時對於自己熱愛的東西，反而更怕搞砸，也更不敢輕易觸碰。」

李先彬出道14年，首度挑戰驚悚片。（采昌提供）李先彬出道14年，首度挑戰驚悚片。（采昌提供）

然而《噪音殺機》劇本改變她的想法，李先彬說：「這部作品以『樓層噪音』為出發點，是很多人都能產生共鳴的現實問題。因為電影探討『誰都可能是被害者，也可能是加害者』這項主題，這樣的設定給了我演出的勇氣。」

李先彬笑說，男友李光洙也來捧場電影，「他本來就很怕看恐怖驚悚片，結果當場被嚇到把整盒爆米花灑出來，超好笑的！不過他願意來看已很感謝了。」另外李先彬圈內好友盧正義也在影廳裡嚇到花容失色，熱狗加番茄醬噴飛到椅子上。

《噪音殺機》將在8月29日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中