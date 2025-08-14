爆米花、熱狗全陣亡！《噪音殺機》嚇出李光洙名場面

李先彬出道14年，首度挑戰驚悚片。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國驚悚新片《噪音殺機》以「聲音」為主軸，巧妙融合現實恐懼與懸疑驚悚，韓國票房直衝167億韓幣（約台幣3.7億元）佳績，榮登年度票房黑馬，男友李光洙也來捧場，結果嚇到當場把爆米花灑了一地。

出道14年的李先彬首度演出驚悚類型，她在《噪音殺機》挑戰詮釋聽障人士，在噪音肆虐的公寓中尋找失蹤妹妹，卻意外捲入接連不斷的神秘事件，精準傳遞角色在恐懼與焦慮中逐漸崩潰的情緒。

李先彬說：「驚悚片是我從小就非常喜歡的類型，正因為喜歡，反而變得更加小心翼翼。有時對於自己熱愛的東西，反而更怕搞砸，也更不敢輕易觸碰。」

然而《噪音殺機》劇本改變她的想法，李先彬說：「這部作品以『樓層噪音』為出發點，是很多人都能產生共鳴的現實問題。因為電影探討『誰都可能是被害者，也可能是加害者』這項主題，這樣的設定給了我演出的勇氣。」

李先彬笑說，男友李光洙也來捧場電影，「他本來就很怕看恐怖驚悚片，結果當場被嚇到把整盒爆米花灑出來，超好笑的！不過他願意來看已很感謝了。」另外李先彬圈內好友盧正義也在影廳裡嚇到花容失色，熱狗加番茄醬噴飛到椅子上。

《噪音殺機》將在8月29日在台上映。

