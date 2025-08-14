傳奇AV女優堤沙也加引退22年 自曝舌頭有這「後遺症」好困擾

傳奇AV女優堤沙也加於2001年出道為AV女優，2003年引退。（翻攝自劇照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕傳奇AV女優堤沙也加（堤さやか）自2003年引退至今已22年，日前她在社群上表示，自己雖然已經從AV產業退休了這麼久，卻還是有一項令人困擾的「後遺症」，那就是看牙醫的時候，會不自覺的想舔拭牙醫伸進自己嘴裡的手指。

堤沙也加發文自曝有「AV後遺症」。（翻攝自X）

堤沙也加在X上發文說道：「只有我會這樣嗎？每次去看牙醫，當醫生把手指伸進我嘴裡時，我都得拚命忍住，不讓自己反射性地用舌頭去舔。全身的神經全都集中在舌頭上，這比治療本身還要痛苦。即使已經引退了22年，我仍持續受著拍攝AV後遺症的困擾。」

堤沙也加引退後仍有許多狂熱粉絲。（翻攝自劇照）

貼文PO出後引起了許多討論，網友留言「這也算後遺症嗎？啊，我現在偶爾還是會去麻煩您喔」，堤沙也加也親自幽默回覆：「這毫無疑問是後遺症啊。那是我人生中最常舔別人手指的時期。」

堤沙也加時常出演蘿莉系的角色。（翻攝自劇照）

堤沙也加於2001年出道為AV女優，因身材嬌小加上娃娃臉，時常出演蘿莉系的角色，2002年她與長瀨愛、桃井望和樹若菜三人組成偶像組合「minx」，不過因桃井望過世而解散。堤沙也加於2003年宣布引退，不過引退後仍有許多狂熱粉絲。

堤沙也加曾與長瀨愛、桃井望和樹若菜組成偶像組合「minx」。（翻攝自X）

