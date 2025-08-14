楊子儀拋震撼宣言！生女兒就退出演藝圈

楊子儀（左1）擔任《誰來晚餐16》節目嘉賓。（公共電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《誰來晚餐16》本週邀來演員楊子儀作客，他一現身就展現親和力，從外景主持起家，到電視劇、電影與舞台劇皆有亮眼表現，近年更積極推廣素食，在乾爸陳博正（阿西）的影響下踏入信仰之路，成為靛龍太子的乩身。

楊子儀是誰來晚餐忠實粉絲興奮直呼「終於輪到我了！」（公共電視提供）

楊子儀直呼自己是節目的「鐵粉」，笑說：「期待慘了，終於輪到我！阿西哥參加過兩次，我又是台通粉，從便當店的集數就開始追，所以真的很愛這個節目。」與受訪家庭的小艾同齡的他，也聊到對小孩的喜愛。他透露原本希望40歲前就有孩子，如今常陪伴阿西的兩個孫子玩樂，更笑言：「如果生了女兒，我就不工作了，只想每天陪她玩。」

請繼續往下閱讀...

談到「家」，楊子儀回憶年輕時喪父，坦言若父親還在，人生可能完全不同。他感性說：「我爸是科學人，如果他在，我不可能走進宮廟，甚至不會把西哥當父親，也不會接觸佛法。很多事情很難說，所以我覺得一切都是最好的安排。」

楊子儀透露渴望當爸心聲，放話生女兒就不工作了。（公共電視提供）

節目中，他也分享從信仰得到的體悟：「自在與善良」是人生最重要的修行。他讚賞小艾擔任緊急安置保母的工作是善的循環，並鼓勵大家：「理想的家不一定有具體樣貌，而是心裡的狀態。在哪裡安心，哪裡就是家。」

《誰來晚餐》全新第16季熱播中，每週五晚間9點於公視頻道首播，並於官方粉絲團及YouTube同步直播。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法