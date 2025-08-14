晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡詩萍招認玻璃心！20歲愛女攻讀早稻田 美成這樣驚人才藝曝光

蔡中泠送給爸爸的生日禮物。（翻攝臉書）蔡中泠送給爸爸的生日禮物。（翻攝臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕蔡詩萍在父親節當天，收到20歲愛女蔡中泠親手書寫的書法當禮物，對於被網友狂讚，他招認為人父實在是很玻璃心，「女兒不花一分錢去找禮物，反倒是我讓她學書法數年，費了我不少錢，花了我很多接送時間。學了這麼久的書法，她寫幅字送我不是很理所當然嗎？」心裡卻深深被觸動著。

蔡中泠是蔡詩萍與前主播林書煒的寶貝女兒，目前就讀日本早稻田大學，外型亮麗的她被封為「最美星二代」。而父親節過後幾天，蔡詩萍再次看見那幅靜靜放在桌上的字，忍不住到女兒房間多看她一會，感嘆：「天啊，小天使長成小美女了！」

蔡詩萍非常疼愛寶貝女兒蔡中泠。（翻攝臉書）蔡詩萍非常疼愛寶貝女兒蔡中泠。（翻攝臉書）

蔡詩萍昨天在社群分享，女兒已長大到不再需要太多具體指導，正如一匹奔向新世界的駿馬，吸收知識與養分，「我能給她的已不多，一代比一代強，她本來就該向外、向遠方。」但他仍笑說，書法這件事，女兒還是要感謝自己的努力學習。

蔡詩萍感性地說，父母對孩子的付出是愛，而孩子用自己的方式回應，「這是我們一生最奢侈的揮霍付出愛，收到愛。」他非常珍惜能與女兒在有限的日子裡，彼此分享見聞與往昔，「這就很美好，很讓我無比幸福。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中