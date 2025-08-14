蔡詩萍招認玻璃心！20歲愛女攻讀早稻田 美成這樣驚人才藝曝光

蔡中泠送給爸爸的生日禮物。（翻攝臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕蔡詩萍在父親節當天，收到20歲愛女蔡中泠親手書寫的書法當禮物，對於被網友狂讚，他招認為人父實在是很玻璃心，「女兒不花一分錢去找禮物，反倒是我讓她學書法數年，費了我不少錢，花了我很多接送時間。學了這麼久的書法，她寫幅字送我不是很理所當然嗎？」心裡卻深深被觸動著。

蔡中泠是蔡詩萍與前主播林書煒的寶貝女兒，目前就讀日本早稻田大學，外型亮麗的她被封為「最美星二代」。而父親節過後幾天，蔡詩萍再次看見那幅靜靜放在桌上的字，忍不住到女兒房間多看她一會，感嘆：「天啊，小天使長成小美女了！」

蔡詩萍非常疼愛寶貝女兒蔡中泠。（翻攝臉書）

蔡詩萍昨天在社群分享，女兒已長大到不再需要太多具體指導，正如一匹奔向新世界的駿馬，吸收知識與養分，「我能給她的已不多，一代比一代強，她本來就該向外、向遠方。」但他仍笑說，書法這件事，女兒還是要感謝自己的努力學習。

蔡詩萍感性地說，父母對孩子的付出是愛，而孩子用自己的方式回應，「這是我們一生最奢侈的揮霍付出愛，收到愛。」他非常珍惜能與女兒在有限的日子裡，彼此分享見聞與往昔，「這就很美好，很讓我無比幸福。」

