高富帥本人！APR總裁金炳勳 網封「美妝界宋仲基」

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕36歲APR集團CEO金炳勳（김병훈）因長相神似韓星宋仲基，被網友狂喊「宋仲基分身」，近來狂掀粉絲熱議；原來他年紀輕輕，登上彭博社「韓國最新億萬富翁」榜單，絕對是近來韓國「高富帥」代表。

金炳勳（左）長相神似宋仲基。（翻攝自IG，合成圖）

金炳勳出生首爾，為延世大學商業管理系出身的高材生，神似「宋仲基」兄弟獲網友熱烈討論，而由他創立的APR公司，為韓國第二大上市美妝企業，旗下品牌席捲全球，目標是要打造「美妝界的Apple」。

請繼續往下閱讀...

原來金炳勳早在23歲開始創業，嘗試過虛擬試衣間APP、交友軟體，到了2014年創立APR，被網友封為「美妝界宋仲基」，而他的創業靈感來自矽谷的創新思維，一步步成為現實中的「韓劇帥氣總裁」。

韓媒對他的一舉一動也非常關注，《smarttoday》今報導，金炳勳上半年薪資約10億韓元（約台幣2163萬元），與去年上半年相比，減少了50%，隨著公司業績成長，原本預期薪資增加，情況卻並非如此。

在 Instagram 查看這則貼文 CEO of APR CORP. 김병훈（@byunghoon_victor_kim）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法