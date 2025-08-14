趙露思深夜宣布註銷微博 怒嫌髒東西

趙露思宣布自己要註銷微博帳號。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國女星趙露思的人生真是翻轉再翻轉，先前她開撕經紀公司「銀河酷娛」，天天開直播和粉絲互動，之後直播帶貨陷入「假助農、真撈錢」風波，本來說趙露思沒有助農證書的官方，突然改口有證書，但是趙露思已經受不了，宣布自己要註銷微博帳號，更怒罵：髒不溜丟的東西。

趙露思深夜開直播表示要註銷微博帳號，且有這個念頭很久了，並非受到助農事件影響才衝動下決定。趙露思更進一步表示，自己和所有品牌洽談完畢，未來將不會有任何商業文出現在微博上。

趙露思怒罵微博是髒不溜丟的東西。（翻攝自IG）

「這玩意兒（微博）本來是分享生活、心情，怎麼變成這麼髒不溜丟的東西，我也想不明白。主要是別說我佔用什麼公共空間…」。趙露思與微博客服連繫要註銷帳號的時候，客服竟回覆有15天的冷靜期，讓趙露思啞然失笑，忍不住說：「我跟你離婚呢？15天冷靜期，我有啥好冷靜」。

趙露思深夜也再度發文證實註銷微博，更寫下：「真的助農也要註銷的拜拜」。

趙露思說微博本來是分享生活、心情，怎麼變成這麼髒不溜丟的東西。（翻攝自IG）

助農事件起於趙露思會在直播當中推銷一些自己愛用的商品，她強調沒有收廠商一毛錢，只要經過她推薦，商品都會大賣，而且趙露思特別叮嚀廠商不要找她工商，她不能接，否則要跟公司分錢。日前趙露思介紹了「蘋果乾」，表示自己是幫助農家，卻被網友發現蘋果乾品牌最大持股人是趙露思的閨密。之後媒體詢問陝西農村局是否頒發「助農大使」給該品牌？官方否認，並指出從不發證書，怎料沒過多久又改口，承認有發證書，該品牌的確有協助農民。

趙露思像微博說再見。（翻攝自微博）

