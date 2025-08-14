晴時多雲

娛樂 最新消息

大牙、阿廖師5年婚和平收場 1月前鬆口：愛像白粥

女星「大牙」周宜霈今（左）無預警發聲明證實與羽球教練「阿廖師」廖勛威離婚。（翻攝自臉書）女星「大牙」周宜霈今（左）無預警發聲明證實與羽球教練「阿廖師」廖勛威離婚。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大牙」周宜霈今（14）無預警發聲明證實與羽球教練「阿廖師」廖勛威離婚，強調兩人是和平分手，並且兩人都努力過了，但仍須接受愛情已逝。其實1個月前大牙上Podcast節目就曾鬆口，指出：愛像白粥越來越淡。

大牙上Podcast節目《為所欲為EL SQUAD》時分享自己對婚姻的看法，曾鬆口說：「談戀愛時間久了難免越來越淡，開始口味越來越淡，越來越不好吃，索然無味變成跟粥、白粥一樣。」

大牙強調兩人是和平分手。（翻攝自臉書）大牙強調兩人是和平分手。（翻攝自臉書）

當時主持人提到「三年一約」的婚姻模式，大牙感到認同，還覺得很不錯。大牙更進一步表示離婚最大難題是父母，心裡難免還是會因為罪惡感，不知該如何向父母交代。

大牙再三強調，她與阿廖師結束5年婚姻關係，並不是因為爭吵或第三者，純粹是兩人相處後覺得與其當夫妻，彼此更適合當家人與朋友。

大牙上Podcast節目時曾鬆口愛像白粥越來越淡。（翻攝自YouTube）大牙上Podcast節目時曾鬆口愛像白粥越來越淡。（翻攝自YouTube）

