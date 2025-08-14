晴時多雲

娛樂 最新消息

韓星家暴身分曝光 李智勛曾演出《犯罪都市》

韓國演員李智勛和妻子吵架竟上演全武行。（翻攝自IG）韓國演員李智勛和妻子吵架竟上演全武行。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓星李智勛（이지훈）今（14）日鬧出家暴消息，鄰居指夫妻倆吵到上演全武行，最後是音樂劇演員妻子趙秀恩（조수은）打電話報警。李智勛透過經紀公司發聲：沒有家暴，妻子也沒打算申報懲處，案件已經結案，很抱歉讓外界擔心。

李智勛的家庭糾紛竟鬧到警方出面處理。（翻攝自IG）李智勛的家庭糾紛竟鬧到警方出面處理。（翻攝自IG）

李智勛曾參加《犯罪都市》演出，他與音樂劇演員趙秀恩於2014年結婚。今日韓媒報導，一名40歲知名演員A於7月24日下午在位於富川市的自宅與妻子發生口角，經過爭吵後演員A氣到要離家，妻子擋在家門口，兩人進行拉扯，最後妻子打電話給警方報警，並出動警力到場協調。

李智勛曾以配角身分演出《犯罪都市》。（翻攝自IG）李智勛曾以配角身分演出《犯罪都市》。（翻攝自IG）

原本李智勛身分未曝光，但線索實在給得太多了，外界知道40歲男性大咖演員是知名的配角、在戲劇／電影兩個領域都滿活躍，更以配角身分演過票房破千萬觀看人次的電影。李智勛曾演出過《犯罪都市》與上述線索吻合，他只能透過經紀公司發出聲明，並強調「並非重大案件」。

李智勛經紀公司表示，目前案件已結案，李智勛和妻子兩人也深刻反省，並對造成大眾擔心感到十分抱歉。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

