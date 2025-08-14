晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

HowHow進軍BL圈！化身霸總、臥底還「被迫出嫁」 劇情太敢寫

〔記者李紹綾／台北報導〕百萬YouTuber「HowHow」陳孜昊與漫畫小說平台MOJOIN推出全新BL小說《HowHow夢遊腐境》，今（14日）正式上線連載，首度擔任BL小說主角的HowHow將穿越至三個不同時空背景，化身霸氣總裁、臥底警察與ABO古裝新娘，展開令人臉紅心跳的戀愛業配。作品由台灣人氣BL小說作家吐維執筆，並加入「互動式劇情設定」，粉絲可透過投票決定故事走向。

HowHow首度化身BL小說主角，展開快穿式戀愛業配挑戰。（橘子集團提供）HowHow首度化身BL小說主角，展開快穿式戀愛業配挑戰。（橘子集團提供）

漫畫小說平台MOJOIN目前已累積超過1,300萬點閱，其中BL類型作品更有忠實的讀者支持，每週回訪率高達30%，其中有7成為女性讀者，更以18至24歲為主力族群，本次攜手百萬YTR HowHow，透過的跨域合作，打造兼具娛樂性、互動感與可視化的內容體驗。

HowHow首次挑戰BL題材，抱持開放態度。（橘子集團提供）HowHow首次挑戰BL題材，抱持開放態度。（橘子集團提供）

《HowHow夢遊腐境》講述以搞笑業配影片聞名的HowHow，在創作碰到瓶頸時，遇上自稱「劇本之神」的神秘老人，並接下任務：只要他能穿越三個不同的劇本世界，將指定商品成功業配給指定對象，就能獲得一輩子「不卡稿的神力」，否則將面臨「便祕三十年」的詛咒。然而，HowHow穿越後才發現這三個劇本竟全是BL設定。在搶先上線的第一章故事中，他化身霸道總裁，任務是將「真愛之吻」業配給冷酷秘書，對方不只是他的下屬，還是他的親弟弟，讓身為鋼鐵直男的他陷入前所未有的情感衝擊。

HowHow首次挑戰BL題材。（橘子集團提供）HowHow首次挑戰BL題材。（橘子集團提供）

本作由台灣BL資深大手、曾獲台灣角川輕小說大賞銀賞的作家吐維執筆。身為HowHow鐵粉的她，不僅在劇情中融入大量笑點與專屬粉絲梗，更特別採用「快穿」設定，於作品中含括多元故事情境，期待吸引更多粉絲走入充滿魅力的BL世界。

HowHow首次挑戰BL題材，邀請粉絲一起踏入腐境世界。（橘子集團提供）HowHow首次挑戰BL題材，邀請粉絲一起踏入腐境世界。（橘子集團提供）

對於首度挑戰BL題材，HowHow表示自己基本上百無禁忌，也為此次合作拍攝宣傳影片，他笑說：「這是我從未接觸過的領域，很好奇如果自己置身其中，會有怎樣的故事發展，這次擔綱主角讓我很有帶入感，搞不好粉絲閱讀時也會覺得聽見我的聲音。」他也對吐維筆下HowHow的人設以及整場冒險充滿期待，誠摯邀請粉絲一同踏入BL世界，揭曉後續的精彩發展，並看見意想不到的自己。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中