HowHow進軍BL圈！化身霸總、臥底還「被迫出嫁」 劇情太敢寫

〔記者李紹綾／台北報導〕百萬YouTuber「HowHow」陳孜昊與漫畫小說平台MOJOIN推出全新BL小說《HowHow夢遊腐境》，今（14日）正式上線連載，首度擔任BL小說主角的HowHow將穿越至三個不同時空背景，化身霸氣總裁、臥底警察與ABO古裝新娘，展開令人臉紅心跳的戀愛業配。作品由台灣人氣BL小說作家吐維執筆，並加入「互動式劇情設定」，粉絲可透過投票決定故事走向。

HowHow首度化身BL小說主角，展開快穿式戀愛業配挑戰。（橘子集團提供）

漫畫小說平台MOJOIN目前已累積超過1,300萬點閱，其中BL類型作品更有忠實的讀者支持，每週回訪率高達30%，其中有7成為女性讀者，更以18至24歲為主力族群，本次攜手百萬YTR HowHow，透過的跨域合作，打造兼具娛樂性、互動感與可視化的內容體驗。

請繼續往下閱讀...

HowHow首次挑戰BL題材，抱持開放態度。（橘子集團提供）

《HowHow夢遊腐境》講述以搞笑業配影片聞名的HowHow，在創作碰到瓶頸時，遇上自稱「劇本之神」的神秘老人，並接下任務：只要他能穿越三個不同的劇本世界，將指定商品成功業配給指定對象，就能獲得一輩子「不卡稿的神力」，否則將面臨「便祕三十年」的詛咒。然而，HowHow穿越後才發現這三個劇本竟全是BL設定。在搶先上線的第一章故事中，他化身霸道總裁，任務是將「真愛之吻」業配給冷酷秘書，對方不只是他的下屬，還是他的親弟弟，讓身為鋼鐵直男的他陷入前所未有的情感衝擊。

HowHow首次挑戰BL題材。（橘子集團提供）

本作由台灣BL資深大手、曾獲台灣角川輕小說大賞銀賞的作家吐維執筆。身為HowHow鐵粉的她，不僅在劇情中融入大量笑點與專屬粉絲梗，更特別採用「快穿」設定，於作品中含括多元故事情境，期待吸引更多粉絲走入充滿魅力的BL世界。

HowHow首次挑戰BL題材，邀請粉絲一起踏入腐境世界。（橘子集團提供）

對於首度挑戰BL題材，HowHow表示自己基本上百無禁忌，也為此次合作拍攝宣傳影片，他笑說：「這是我從未接觸過的領域，很好奇如果自己置身其中，會有怎樣的故事發展，這次擔綱主角讓我很有帶入感，搞不好粉絲閱讀時也會覺得聽見我的聲音。」他也對吐維筆下HowHow的人設以及整場冒險充滿期待，誠摯邀請粉絲一同踏入BL世界，揭曉後續的精彩發展，並看見意想不到的自己。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法