娛樂 最新消息

理想混蛋攻蛋倒數！3團員突進行手術 團長雞丁暖陪同

理想混蛋攻蛋倒數，雞丁陪伴3團員去做近視雷射手術。（業者提供）理想混蛋攻蛋倒數，雞丁陪伴3團員去做近視雷射手術。（業者提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕成軍8年的想混蛋將於11月1日首攻小巨蛋，在倒數準備階段，成員阿哲、建廷與Look，日前在醫療背景的朋友介紹下，由團長雞丁陪同下做了近視雷射手術，告別多年以來的視力困擾。

雞丁（右起）陪Look、建廷、阿哲去做近視雷射手術。（業者提供）雞丁（右起）陪Look、建廷、阿哲去做近視雷射手術。（業者提供）

三人回憶，以前到演出地點，第一件事情就是找附近的眼鏡行準備隱形眼鏡和保養液，登台表演時也曾發生過忘記戴眼鏡、借用隱形眼鏡「一人戴一邊」的應急情況。Look自爆曾經「朦朧美」上場，開玩笑表示，「反而變得更專注表演，因為看不清楚大家。」

建廷則因熱愛戶外與水上活動，時常苦於眼鏡造成的限制與不便，「有一次去離島潛水，眼鏡壞了，整趟旅程什麼都沒玩到。」從小就近視的阿哲則笑說：「以前泡麵熱氣一上來眼鏡就霧了，完全看不到麵在哪。」

理想混蛋攻蛋倒數，雞丁陪伴3團員去做近視雷射手術。（業者提供）理想混蛋攻蛋倒數，雞丁陪伴3團員去做近視雷射手術。（業者提供）

手術後，三人很快適應明亮視野，生活品質及方便性大幅提升。阿哲開心表示，早上起來不用再找眼鏡，開車也可以直接戴墨鏡了。Look則分享：「以後表演再也不用擔心忘記戴眼鏡，或是不小心把隱形眼鏡甩掉。」建廷也說：「旅行變簡單，行李不用再塞滿隱形眼鏡和備品。」

