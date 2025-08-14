晴時多雲

娛樂 最新消息

台8女神韓瑜奉上素顏照 45歲狀態這樣網驚呆

「台8女神」韓瑜外貌甜美，身材火辣。（翻攝自臉書）「台8女神」韓瑜外貌甜美，身材火辣。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕本土劇女神韓瑜外型亮眼，被稱為「台8女神」。過去韓瑜曾暫停演藝生涯一年，2024年她重返螢光幕，近日她發出自己的素顏照，許多人看到照片直接驚呆，完全不相信卸妝之後的韓瑜狀態仍然像少女，但她今年已經45歲。

韓瑜的素顏照狀態極好，皮膚散發光澤感。（翻攝自IG）韓瑜的素顏照狀態極好，皮膚散發光澤感。（翻攝自IG）

韓瑜在社群分享自己的素顏照之外，也透露保養祕訣，她說：「進組拍戲後，最大的好處就是，生活變規律了」、「只要收工回家，看沒兩頁劇本就想睡覺了 床上躺平，馬上昏迷……」。韓瑜笑說，因為拍戲生活變規律，不但早睡也會早起，然後也能吃到早餐，還有時間能抽空去健身，大讚「戲殺青後，我會得到一個全新的自己」。

韓瑜分享的照片，不但是超近拍的大臉照，而且真素顏，沒有化妝。烏黑的長髮披散，眼神堅定而溫柔地盯著鏡頭，肌膚狀態更是完美，平滑緊緻，透明感十足。

韓瑜笑說自己的狀態變好原因是生活規律變正常。（翻攝自IG）韓瑜笑說自己的狀態變好原因是生活規律變正常。（翻攝自IG）

