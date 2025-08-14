晴時多雲

娛樂 最新消息

徐若瑄的「小V寶」10歲提1要求 欣慰：懂事了

女星徐若瑄（左）與前夫李雲峰的兒子Dalton已經10歲了。（翻攝自臉書）女星徐若瑄（左）與前夫李雲峰的兒子Dalton已經10歲了。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星徐若瑄2014年拍攝《72小時莎到你》期間認識新加坡商人李雲峰，兩人婚後迎來1子「小V寶」Dalton，2023年12月10日徐若瑄與李雲峰離婚。日前Dalton迎來10歲生日，他提出「今年生日我不想辦生日Party」要求，讓徐若瑄欣慰的說：長大、懂事了。

Dalton（左）提出不要舉辦慶生派對，改以分別與不同日子與不同朋友慶生的方式，讓徐若瑄欣慰：懂事了。（翻攝自臉書）Dalton（左）提出不要舉辦慶生派對，改以分別與不同日子與不同朋友慶生的方式，讓徐若瑄欣慰：懂事了。（翻攝自臉書）

徐若瑄在社群發文，表示兒子今年突然表態不想舉辦熱鬧的慶生派對，Dalton今年突然告訴她：「媽咪，今年生日我不想辦生日Party」，徐若瑄好奇問他原因？Dalton回答：「媽咪，Party太多人，其實沒有辦法好好的跟每一個人說上話。今年生日，我希望的方式是，能和每一個我很重要的好朋友和同學，都分開在不同天有不同的Play day就好。這樣才可以好好的陪伴彼此。」徐若瑄尊重Dalton想法，卻因此累了一週。

徐若瑄（右）為了兒子的心願，精心安排了一週。（翻攝自臉書）徐若瑄（右）為了兒子的心願，精心安排了一週。（翻攝自臉書）

徐若瑄覺得兒子的話很有道理，也尊重他的想法，因此母子倆這一週內吃了好幾次蛋糕，徐若瑄笑說：「很挑戰娘（徐若瑄）的體力」。

因為要把不同的好朋友安排在不同日子以不同方式慶祝，徐若瑄和Dalton跑遍泳池、氣球博物館、海洋館、遊樂場、足球場。徐若瑄很開心兒子有這種想法，也確實能更深入認識每個朋友，但也俏皮說：「該不會今後每年都這樣吧？」說完更忍不住幽默透露：一想到這…我還是先去平躺一下。

徐若瑄為了Dalton的10歲生日特別打造40頂棒球帽，上頭有神祕的QRCODE。（翻攝自臉書）徐若瑄為了Dalton的10歲生日特別打造40頂棒球帽，上頭有神祕的QRCODE。（翻攝自臉書）

徐若瑄除了欣慰兒子真的長大、懂事了，她更用心做了40頂棒球帽紀念Dalton的10歲生日，並歡迎大家掃棒球帽上的QRCODE，看看裏頭有什麼驚喜。

