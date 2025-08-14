昔日男偶像消失20年！最新近況曝光 曾與江蕙對唱神曲

關子嶺涼夏民歌夜即將登場。（交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2025西拉雅夏日好Chill－關子嶺涼夏民歌夜」將於16日在台南關子嶺吳晉淮音樂廣場登場，馬毓芬、「娃娃」金智娟、南方二重唱、陳傑洲等歌手浪漫開唱，陳傑洲曾是滾石「音樂田」力捧的創作偶像，正值「情歌王子」張信哲入伍時，由李宗盛量身打造專輯，清亮高亢的嗓音在歌壇掀起話題。

陳傑洲當年曾被力捧。（交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）

當時歌壇流行張雨生、張信哲，陳傑洲也是頗被看好的大學歌手，大學期間發行兩張專輯後入伍，1990年後轉戰幕後製作劉德華、梅艷芳、古巨基、陳小春等天王天后專輯，2005年曾與江蕙合唱《事到如今》，也跨足遊戲產業、參與配樂與兒歌創作，其兒歌《香蕉歌》在YouTube累積逾4500萬點閱。這次他的表演歌單涵蓋民歌駐唱時期喜愛曲目、個人專輯主打，以及親自創作、劉德華演唱的《世界第一等》等經典歌曲，邀請觀眾共度音樂時光。

請繼續往下閱讀...

陳傑洲當年曾被力捧。（交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）

他笑言自己是關子嶺常客，最愛泥漿溫泉搭配桶仔雞，並憶及與父母到關子嶺泡湯的回憶，尤其特別感念早逝的父親。近年除推出單曲《雨於你》，亦培養虛擬歌手「Cece」，挑戰說唱曲風《戰赤壁》，並笑說退休後想要到關子嶺溫泉會館打工，「把所有溫泉和景點都體驗一遍！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法