（影）粉絲心臟收好！LISA、坂口健太郎「甜蜜共枕」MV甜虐上線

坂口健太郎（左）、LISA合作新曲《Dream》。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕BLACKPINK成員LISA 2月發行首張個人專輯《Alter Ego》，當中旋律優美的《Dream》找來日本男神坂口健太郎合作，最新MV今（14）在YouTube公開，短短發布6小時突破218萬人次點閱。

《Dream》以「愛與失去」為主題，呈現電影般的氛圍，LISA飾演的女主角，回溯和昔日戀人的甜美而心酸的回憶，和坂口健太郎還有同床共枕、戴戒指、甜蜜擁抱等，擦出情感滿溢的火花。

請繼續往下閱讀...

坂口健太郎（左）、LISA合作新曲《Dream》，互動超甜。（翻攝自YouTube）

事實上，LISA於3月造訪日本時，就公開表示自己是坂口粉絲，當時雙方首次見面拍攝社群影片，促成這次《Dream》的再度合作；MV中，LISA用韓語親暱稱呼坂口為「歐巴」，讓粉絲感到心臟爆擊。

坂口健太郎曾主演日版《Signal 信號》，也曾和李世榮合作影集《愛過之後來臨的》人氣攀升，在韓國乃至於亞洲地區受到高度關注。

