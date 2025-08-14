晴時多雲

娛樂 歐美

綠洲合唱團社群「旭日旗」惹禍？ 激怒韓民眾

英國傳奇搖滾樂團「綠洲合唱團」Oasis睽違16年舉辦合體回歸演唱會，目前正在進行全球巡演。（美聯社）英國傳奇搖滾樂團「綠洲合唱團」Oasis睽違16年舉辦合體回歸演唱會，目前正在進行全球巡演。（美聯社）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國傳奇搖滾樂團「綠洲合唱團」Oasis睽違16年舉辦合體回歸演唱會，目前正在進行全球巡演。先前他們演唱會上驚傳歌迷自高處墜落身亡，即將在10月21日前往韓國首爾表演的Oasis，如今又因在社群發布含有日本帝國主義象徵的旭日旗影片，引發大批韓國民眾抗議。

Oasis首爾戰演出將在京畿道高陽綜合運動場舉行，怎料訪韓前夕，Oasis在官方社群上分享短片，並附上「請確認《Morning Glory》的全新視覺」。

Oasis在官方社群上分享短片，並附上「請確認《Morning Glory》的全新視覺」類似日本帝國主義象徵、戰犯旗幟「旭日旗」。（翻攝自X）Oasis在官方社群上分享短片，並附上「請確認《Morning Glory》的全新視覺」類似日本帝國主義象徵、戰犯旗幟「旭日旗」。（翻攝自X）

影片場景設計與日本帝國主義象徵、戰犯旗幟「旭日旗」極為相似，且影片發布時間恰好為韓國光復節（8月25日）前夕，熱得韓國民眾格外憤怒，並在論壇、社群都掀起熱烈討論。

綠洲合唱團核心人物連恩7月才傳出歧視東方人。（路透）綠洲合唱團核心人物連恩7月才傳出歧視東方人。（路透）

韓國民眾怒批「Oasis是不打算來韓國了嗎？」、「多讀一些歷史好嗎？」。外界也聯想到綠洲合唱團核心人物連恩蓋勒格（Liam Gallagher）7月在個人社群使用歧視東方人種族歧視字眼「ching chong」（發音類似「清」、「沖」嘲弄亞洲人說話級發音方式），當時連恩刪除文章並解釋自己沒有歧視的意思，沒想到這次又出現旭日旗，不知道他會有何回應。

