娛樂 最新消息

温昇豪「被女兒嗆」叛逆日常曝光 家裡天天K-POP洗腦：魔音穿腦

温昇豪出席羅慧夫顱顏基金會活動。（記者李紹綾攝）温昇豪出席羅慧夫顱顏基金會活動。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪今（14日）出席羅慧夫顱顏基金會活動，透露女兒即將升國一。被問到是否遇上女兒叛逆期，他坦言多少會有，笑說父女平時會鬥嘴，也曾被女兒嗆過，「被嗆是剛好啦！我們感情非常好，我會碎念，她就會飄走」。

温昇豪分享，女兒不追星，但很愛聽韓國歌，還會揪他一起唱，「我就哼兩句，還是要應付一下」，最近女兒迷上Netflix《K-POP獵魔女團》，每天狂唱組曲十幾分鐘，讓他笑稱像佛教誦經，「魔音穿腦啊！」

温昇豪出席羅慧夫顱顏基金會活動。（記者李紹綾攝）温昇豪出席羅慧夫顱顏基金會活動。（記者李紹綾攝）

談到暑假怎麼過，温昇豪笑說幾乎都往外跑，認為「旅行也是一種學習」，除了帶女兒出國，也跟朋友去新加坡走走。被問是否想和女兒一起出國遊學，他說：「也許會吧！」坦言自己以前就想去美國、英國讀研究所卻沒成行，「如果有機會、她願意讓我跟的話」。

父親節當天，温昇豪與家人一起赴日家族旅行，「開心陪父親走走，我爸、我哥都是父親，兩家人自駕出遊，很開心」，被問到是否買單，他爽快笑回：「付清節，我付清的！」至於工作心態，他表示到了這個年紀，生活想過得愜意，但在工作上依舊講求效率與精準控管預算及時間，「我對工作非常要求，工作是生活的一部分，該幹嘛就幹嘛，這是我的準則。」

温昇豪出席羅慧夫顱顏基金會活動。（記者李紹綾攝）温昇豪出席羅慧夫顱顏基金會活動。（記者李紹綾攝）

温昇豪昨晚才從日本家族旅行返台，剛好碰上楊柳颱風，但因機師技術一流，航程中飛機並未劇烈搖晃，順利平安降落，「以前坐過更晃的，這次算很穩。」

body

