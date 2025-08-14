混血NIO帥樣曝光 選秀冠軍越南曖昧小鮮肉

〔記者陽昕翰／台北報導〕NIO是選秀節目《MUSIC MAKER 音樂主理人》的冠軍，他發行第二張全創作專輯《讓我想起 This Reminded Me of You》，邀請到陳建騏擔任監製，並與黃少雍再度攜手製作，透過專輯中各自獨具風格的歌曲，呈現出不同面貌。

NIO推出全新專輯。（EVOL提供）

團隊遠赴越南拍攝MV，NIO在同名主打歌《讓我想起》的MV中化身愛神邱比特，意外墜入情網，為愛下凡展開一場浪漫卻孤獨的奇幻戀曲。NIO表示，歌曲靈感來自某次洗澡時無意哼出的旋律，意外成為整張專輯情感的核心。

而NIO回憶起這幾年在倫敦、香港、台北等不同城市生活，於是將在異鄉累積的寂寞，與對所愛之人們的思念寫進歌裡，唱出在異鄉的孤獨，以及對愛與陪伴的深切渴望。

提到拍攝地點胡志明市擁有東方與西方文化交雜的歷史背景，街景中既有法式殖民建築的古典浪漫，也有市集與摩托車穿梭的熱鬧活力，這種「亦東亦西」的奇幻美感，與NIO混血的多元背景不謀而合，亦成為這次專輯的重要美學基礎。

NIO在越南與Alex Quang拍MV。（EVOL提供）

NIO在MV中化身邱比特談起幻想戀愛，透過越南街頭景色及當地法式建築還原歌曲中的浪漫。原本只在高處俯瞰人間戀人的愛神，在一個平凡午後，本不應該被看見的他，卻與位神祕男孩對上視線。那一刻，心口湧上陌生卻熟悉的悸動，於是NIO選擇成為凡間男子尋找愛的存在，卻在再度邂逅心動之人後，僅在腦海中展開了一場只屬於自己的幻想戀愛。

