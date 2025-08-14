晴時多雲

娛樂 最新消息

沈玉琳血癌震撼圈內！溫昇豪嘆「有一天也會輪到我」淡看生死

温昇豪出席羅慧夫顱顏基金會活動。（記者李紹綾攝）温昇豪出席羅慧夫顱顏基金會活動。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪今（14日）出席羅慧夫顱顏基金會活動，談到演藝圈前輩沈玉琳罹患血癌的消息，他坦言確實有嚇到，但認為生病是人生必經的過程，自己對生老病死看得相對淡然，「有一天也會輪到我，不是最後都變成塵土嗎？重點是在有限的生命裡，活出人生高度」。

温昇豪與沈玉琳同為世新大學校友，雖不算私交甚篤，但曾同台錄影、聊過車子，他認為，比起過度情緒化的安慰或探問，適度的關心更有意義，「有時候一句『最近好嗎？』這對家屬來說，都是多講的，我覺得毫無意義，甚至顯得虛偽。如果平時沒有交流，那句話其實不代表什麼。」他強調，把關心放在心裡，當別人真的需要時，能夠立刻付出行動、滿足對方需求，才是真正的支持。

温昇豪出席羅慧夫顱顏基金會活動。（記者李紹綾攝）温昇豪出席羅慧夫顱顏基金會活動。（記者李紹綾攝）

談及健康議題，温昇豪表示，健康是人生最重要的課題，「小時候可能不會意識到，但中年之後，才會明白健康就像存款，數字高低直接影響你能否完成未竟的事情。」他以顱顏患者為例，指出有些人一出生「存款」就很低，必須不斷累積，「我們要更早開始珍惜和保養身體」。

温昇豪透露，自己從30歲起每年固定健檢，這與年輕時看到長輩因疾病突然離世有關，也與母親早年從事保險業的背景有影響，「民國70幾年，保險觀念還不普及，很多人覺得談保險是詛咒，我很早就理解到健康與保障的重要性」。

温昇豪出席羅慧夫顱顏基金會活動。（記者李紹綾攝）温昇豪出席羅慧夫顱顏基金會活動。（記者李紹綾攝）

對於社會看待疾病與弱勢的態度，温昇豪呼籲應該以同理取代同情，不要用質疑或上對下的眼光看待他人，「基金會赴宜蘭拍攝宣傳短片，我常對顱顏患者家長說，不是我們在幫助他們，而是我們從他們身上獲取養分、正能量。」他分享，與顱顏患者家庭互動時，總能感受到滿滿的勇氣與養分，「我們憑什麼常常在怨天尤人，社會太多負能量，看看別人，想想自己，正能量才會多一點」。

