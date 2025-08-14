祖雄一家溫馨亮相！佳娜挺7月孕肚曝產期 「1歲女兒萌翻」喊想生五胎

〔記者林欣穎／台北報導〕馬來西亞男星戴祖雄和烏克蘭女星佳娜結婚後，於2024年初生下女兒「內內」，今年4月底更宣布懷第二胎好消息。今（14）日佳娜挺7個月孕肚現身，與老公祖雄、1歲女兒內內一家四口溫馨亮相，透露預產期在11月中，這次懷胎更容易不適，會孕吐、抽筋等，不過佳娜坦言還有想生，甚至目標是生五胎：「覺得有人還沒到」。

祖雄、佳娜、內內出席瑜伽球記者會。（記者陳奕全攝）

佳娜這次懷孕只胖1.5公斤，祖雄則說佳娜通常是越接近生產時體重才會再增加，這次懷孕胎位比較低，所以無法做一些需要蹲的家事，佳娜也說有時候如果只有自己在家還要照顧女兒會很勞累，有次幫內內洗屁屁，佳娜聞到味道狂吐、女兒見狀則狂哭，場面混亂，急忙call祖雄回家救場。

如今祖雄除了要照顧老婆還有孩子要顧，面對一打三他則笑回是甜蜜的負擔，「本來我的興趣就是運動，以前頻率是每天，現在一個月一次，時間大幅縮點，但陪小朋友是另一種幸福，我很享受跟孩子玩，看著他長大。」

而今天全家出席記者會，問到內內知不知道要有弟弟了，聽到關鍵字的內內也指向佳娜肚子喊「弟弟」，佳娜則笑說內內平常比較黏爸爸、自己離開她也無所謂，隨即作勢要離場，不過內內眼巴巴望著她喊「不要」，可愛反應融化全場。

