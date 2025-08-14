晴時多雲

娛樂 最新消息

中國節目「複製」拔絲料理！鄭智善苦笑：喝3杯太少了

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國主廚鄭智善因參加《黑白大廚》聲名大噪，她與台灣啤酒合作，今天（14日）來台出席記者會，被問到自己的拿手菜如果被人「參考」是否會介意？她笑說：「只喝3杯太少了！」並謙虛表示如果對方比她做得更好、青出於藍，那麼她會以學習的心態看待。

鄭智善的YouTube節目對照中國拔絲（左）以及韓版拔絲。（翻攝自YouTube정지선의 칼있스마）鄭智善的YouTube節目對照中國拔絲（左）以及韓版拔絲。（翻攝自YouTube정지선의 칼있스마）

最近謝霆鋒擔任評審的中國美食節目《一飯封神》被質疑是抄襲《黑白大廚》，包括佈景以及比賽規則等等，讓鄭智善忍不住直呼「一模一樣」，更不用說後面的「拔絲料理」，簡直跟鄭智善的拿手菜如出一轍，讓鄭智善哭笑不得。鄭智善今天接受台灣媒體訪問，被問到此事，僅簡單回應：「我有好好看那檔節目。」記者進一步追問，如果其他廚師的拿手菜和自己「類似」，身為主廚的她是否會介意？會不會想要喝個3杯？鄭智善笑說：「只喝3杯太少了！」

《黑白大廚》鄭智善擔任「18鮮」評鑑大使，發掘最鮮台灣味（品牌提供）《黑白大廚》鄭智善擔任「18鮮」評鑑大使，發掘最鮮台灣味（品牌提供）

鄭智善此次來台，受邀擔任「18鮮」評鑑大使，由於「18」音近韓文的髒話，她笑說都會小心發音。這次她前往台北、台中的餐廳嘗鮮，台中料理很合她的口味，比較沒有那麼甜，最驚豔的料理是炒麵，最搭配台啤的是羊肉爐，最不喜歡的是香菜。她自豪酒量很好都喝不醉，10瓶也沒有問題，《黑白大廚》的所有廚師都喝不倒她。

現在正逢暑假，被問到是否會帶著兒子來台灣旅遊？鄭智善表示，自己在台得要工作，沒辦法照顧兒子，她分享兒子現在長得跟他一樣高，街坊鄰居都認得出，頗有人氣。記者告訴鄭智善，兒子在台灣也有知名度，鄭智善一臉詫異問「為什麼」，記者才坦言因為母子間的互動影片在台灣也深受歡迎，並笑說「或許兒子會成為Kpop Star」，鄭智善笑說「不會不會，他比較喜歡運動」。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆ 

