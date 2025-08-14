「偶像劇教母」混黑道！柴智屏攜手《角頭》宏哥翻玩《後街女孩》

〔記者鍾志均／台北報導〕柴智屏、《角頭》監製「宏哥」張威縯聯手打造日本動畫《後街女孩》真人版電影，兩人今（14）宣布正式合作，動畫講述3位黑道兄弟被迫變性成女孩，當起地下偶像的搞笑故事，劇情充滿想像力，獲日本講談社、原著作家親自授權。

柴智屏（左）、張威縯聯手打造華語版電影《後街女孩》。（群星瑞智提供）

有「偶像劇教母」美名的柴智屏表示故事本身搞笑有趣，「唯一對黑幫一點線索都沒有」，於是求助宏哥，笑稱「現在開始加入黑幫行列，改混黑道」；宏哥則說柴姐本身就是「造星者」，眼光好，讓IP有發揮空間，受邀合作非常開心。

柴智屏說，《後街女孩》主角3位女孩希望是培養新人，「希望找到會唱跳，會演戲，又能演出流氓氣息的女生，相信觀眾會非常期待」，更說現在年輕人都follow韓團，相信主角腿要長，還要分工，例如「顏值擔當」、「歌舞擔當」等，各有各的強項。

對於角頭老大方面，成功打造《角頭》IP的宏哥透露，內心有5、6個老大人選，「不過要找到對小弟嚴苛，又要貼近現實，這方面很頭痛」。

問到成本部分，宏哥發下豪語表示跟柴姐合作，不會是太小的項目，「當然老話一句，如何說服觀眾感動，不能只有我們自己覺得好」。

至於「雙強聯手」，難免會有意見衝突的時候，宏哥大器表示「我當然是聽柴姐，她有歷練，加上我嚮往柔性的部分，相信大家不會做出衝動的決定」，柴智屏一聽，暖心表示「突然覺得背後有很龐大的靠山。」

