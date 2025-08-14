晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「偶像劇教母」混黑道！柴智屏攜手《角頭》宏哥翻玩《後街女孩》

〔記者鍾志均／台北報導〕柴智屏、《角頭》監製「宏哥」張威縯聯手打造日本動畫《後街女孩》真人版電影，兩人今（14）宣布正式合作，動畫講述3位黑道兄弟被迫變性成女孩，當起地下偶像的搞笑故事，劇情充滿想像力，獲日本講談社、原著作家親自授權。

柴智屏（左）、張威縯聯手打造華語版電影《後街女孩》。（群星瑞智提供）柴智屏（左）、張威縯聯手打造華語版電影《後街女孩》。（群星瑞智提供）

有「偶像劇教母」美名的柴智屏表示故事本身搞笑有趣，「唯一對黑幫一點線索都沒有」，於是求助宏哥，笑稱「現在開始加入黑幫行列，改混黑道」；宏哥則說柴姐本身就是「造星者」，眼光好，讓IP有發揮空間，受邀合作非常開心。

柴智屏說，《後街女孩》主角3位女孩希望是培養新人，「希望找到會唱跳，會演戲，又能演出流氓氣息的女生，相信觀眾會非常期待」，更說現在年輕人都follow韓團，相信主角腿要長，還要分工，例如「顏值擔當」、「歌舞擔當」等，各有各的強項。

對於角頭老大方面，成功打造《角頭》IP的宏哥透露，內心有5、6個老大人選，「不過要找到對小弟嚴苛，又要貼近現實，這方面很頭痛」。

問到成本部分，宏哥發下豪語表示跟柴姐合作，不會是太小的項目，「當然老話一句，如何說服觀眾感動，不能只有我們自己覺得好」。

至於「雙強聯手」，難免會有意見衝突的時候，宏哥大器表示「我當然是聽柴姐，她有歷練，加上我嚮往柔性的部分，相信大家不會做出衝動的決定」，柴智屏一聽，暖心表示「突然覺得背後有很龐大的靠山。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中