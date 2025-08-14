新波神挺巨乳泰國E遊 曝光新節目已開拍

香港新波神「波波」黃婧靈（左）與胡慧沖聯手主持新節目《沖遊泰國II》。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕香港女星「波波」黃婧靈擁有甜美外型及傲人E級上圍，外加言論大膽，受到電視台力捧，並由她與泰國旅遊達人胡慧沖共同主持全新旅遊節目。近日胡慧沖在社群透露《沖遊泰國II》已開拍更秀出黃婧靈穿著火辣三點式比基尼的濕身照。

黃婧靈擁有傲人E級上圍。（翻攝自IG）

「波波」黃婧靈擁有E級傲人上圍，這次新節目開拍，她更是不藏私，把自己密藏比基尼拿出來，大方分享各種不同顏色、形式的比基尼，很多畫面裡都能看到她Q彈胸部高挺性感。

第一季《沖遊泰國》當中，黃婧靈就憑著「波波之力」硬是把泰國旅遊節目，變成泳裝特輯。（翻攝自IG）

黃婧靈不藏私，把自己密藏比基尼拿出來，大方分享。（分享自IG）

第一季《沖遊泰國》當中，黃婧靈就憑著「波波之力」硬是把泰國旅遊節目，變成泳裝特輯。主持人胡慧沖更加碼透露：熱烈歡迎我的新主持「冬波玉」，感謝各方面單位協助，連續10天的外景也希望自己可以健步如飛。

黃婧靈E罩杯Q彈胸部高挺性感。（翻攝自IG）

從胡慧沖分享的照片當中，黃婧靈穿著清涼，E級高峰中的溝壑更是讓人一眼望不穿，非常耀眼。

