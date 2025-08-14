晴時多雲

娛樂 最新消息

天心《我們六個》病逝收視飆高！馬志翔遲未現身遭怒吼

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛電視2025下半年重磅台劇《我們六個》改編自真實事件，由天心、馬志翔領銜主演，講述六個孩子在家變後相依為命的故事。8月13日第七集情感直衝高點，天心飾演的郭富美在浴室燙傷，緊急送醫仍不治，孩子們接到「母親病危」電報趕到醫院，卻只見冰冷遺體。父親林達生（馬志翔飾）遲遲未現身，大姊游珈瑄情緒潰堤，怒吼：「林達生，你到底在哪裡？」太平間場景真實而悲愴，收視衝上1.02，YouTube同步在線觀看近8000人，不少觀眾留言「好心疼」、「哭到停不下來」。

林秋伶（游珈瑄飾演）再赴台東找父親（馬志翔飾演）簽放棄扶養切結書。（大愛提供）林秋伶（游珈瑄飾演）再赴台東找父親（馬志翔飾演）簽放棄扶養切結書。（大愛提供）

劇中，大姊決心與父親劃清界線，拒絕帶弟妹回到「那個女人」的家，立誓「我自己的弟弟妹妹我自己照顧」，網友盛讚她是全家最清醒的人。8月14日播出的第八集再度催淚，大姊為弟妹能繼續上學毅然休學打工，並親赴台東遞上「放棄扶養切結書」要父親簽字，劇情走向引發熱議。

長大後的林作逸（邱宇辰飾演）在父親告別式上哽咽唸悼文。（大愛提供）長大後的林作逸（邱宇辰飾演）在父親告別式上哽咽唸悼文。（大愛提供）

下週將時空跳轉至六兄妹成年後，黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙蕎因父親離世再聚葬禮，情感全面釋放。黃薇渟將有驚人哭戲，大聲吶喊對父親的懺悔與遺憾，邱宇辰哽咽念悼文，愛與恨交織，預料再掀收視高潮。

長大後的林秋伶（黃薇渟飾演）在父親告別式上崩潰大哭。（大愛提供）長大後的林秋伶（黃薇渟飾演）在父親告別式上崩潰大哭。（大愛提供）

角色原型林秋伶感性表示，希望這段故事成為社會的溫柔提醒，讓所有未成年孩子都能在公權力保護下安全成長；知名YouTuber陳彥婷也因該劇查找真實新聞，坦言「看完真的好down，但很佩服六個孩子撐過來了」。

