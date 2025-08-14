大牙宣布離婚前1天「1舉動」吐露6字 網友超心疼

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈2020年5月20日和羽球教練阿廖師登記結婚，中間阿廖師陪她走過指控陳建州曾涉性騷的#metoo風暴，沒想到今2人宣布離婚，投下震撼彈，讓大家嚇了一大跳。然而在宣布離婚前一天，大牙疑似獨自買醉，還感嘆：「做自己的靠山。」讓人看來頗為心疼。

「勇兔」林筳諭（左）、「大牙」周宜霈是圈內難得好姐妹。（資料照，記者潘少棠攝）

就在宣布離婚前一天，大牙疑似獨自買醉，還感嘆：「做自己的靠山」，讓人不免心疼，好友兼鄰居「勇兔」林筳諭也回「喝起來妳最有資格喝」，一句話透露出對好友的心疼與理解。

大牙在宣布離婚前一晚買醉。（翻攝自IG）

大牙與阿廖師強調，兩人之間沒有激烈爭吵，也沒有第三者介入，生活中多數時光是互相鼓勵、陪伴，一起走過低潮與困境，努力讓日子重回光亮。但最終他們發現，越了解彼此，越覺得雙方更適合的關係是家人與朋友。兩人坦言：「我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」

