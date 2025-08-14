晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大牙宣布離婚前1天「1舉動」吐露6字 網友超心疼

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈2020年5月20日和羽球教練阿廖師登記結婚，中間阿廖師陪她走過指控陳建州曾涉性騷的#metoo風暴，沒想到今2人宣布離婚，投下震撼彈，讓大家嚇了一大跳。然而在宣布離婚前一天，大牙疑似獨自買醉，還感嘆：「做自己的靠山。」讓人看來頗為心疼。

「勇兔」林筳諭（左）、「大牙」周宜霈是圈內難得好姐妹。（資料照，記者潘少棠攝）「勇兔」林筳諭（左）、「大牙」周宜霈是圈內難得好姐妹。（資料照，記者潘少棠攝）

就在宣布離婚前一天，大牙疑似獨自買醉，還感嘆：「做自己的靠山」，讓人不免心疼，好友兼鄰居「勇兔」林筳諭也回「喝起來妳最有資格喝」，一句話透露出對好友的心疼與理解。

大牙宣布離婚前1天「1舉動」吐露6字 網友超心疼大牙在宣布離婚前一晚買醉。（翻攝自IG）
☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

大牙與阿廖師強調，兩人之間沒有激烈爭吵，也沒有第三者介入，生活中多數時光是互相鼓勵、陪伴，一起走過低潮與困境，努力讓日子重回光亮。但最終他們發現，越了解彼此，越覺得雙方更適合的關係是家人與朋友。兩人坦言：「我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中