娛樂 最新消息

胡瓜看球賽引爆衝突 被球迷「指認間諜」導火線曝光

胡瓜到日本旅遊。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜YT頻道《下面一位》今上架最新一集，胡瓜分享到日本旅遊點滴，第一站就奔往他熱愛的棒球場看球賽，他回憶起小時候也曾加入過棒球隊，胡瓜還爆料曾經有一次身穿支持隊伍的應援色，卻不小心走到敵隊的應援區，被對方球迷發現，氣得以為胡瓜是間諜，要把他趕出去，印象相當深刻。

看完球賽，胡瓜也燃起購物魂，而在選購過程中，發現胡瓜特愛亮色衣服，對亮色衣服愛不釋手，甚至現買現穿，購物一波後的胡瓜一臉滿足，也感嘆過去來日本時間都稍嫌短少，無法認真的好好挑選，自己的衣物也都穿7、8年以上，終於有機會可以增添新衣，也滿足了自己的購物慾，不斷展示戰利品，非常開心。

胡瓜到日本旅遊。（下面一位提供）胡瓜到日本旅遊。（下面一位提供）

他也爆料過去和陽帆主持鑽石舞台時期，兩人曾經一起到日本遊玩，兩個人不約而同地逛到同一間店，最後見面時兩人居然買到同一套，胡瓜買衣服，陽帆買褲子，於是就交換著穿，讓他讚嘆兩人的神奇默契。

