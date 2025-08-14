晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

恐怖大師曝「結局早注定」！華倫夫婦《厲陰宅：最終聖事》死鬥最狠惡鬼

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影史最知名恐怖片系列電影《厲陰宅》將推出最終章《厲陰宅：最終聖事》，「華倫夫婦」再度出馬，挑戰美國史上最惡名昭彰的案件之一「史慕爾家族鬧鬼案」，並與首次現身大銀幕的變態「鏡子鬼」展開最終對決。

全新「鏡子鬼」在《厲陰宅：最終聖事》駭人登場。（華納兄弟提供）全新「鏡子鬼」在《厲陰宅：最終聖事》駭人登場。（華納兄弟提供）

該起史慕爾家族一案不僅是現實中華倫夫婦驅魔職涯最後一起案件，同時也是「鬼王」溫子仁認識華倫夫婦故事的起點，彷彿命中注定要成為《厲陰宅》最終結局一般，可說是意義非凡。

本片導演麥可查維斯更重訪事發現場，親自訪問真實經歷惡靈纏身的史慕爾家族四姊妹，為電影打造出最符合真實、卻也超乎人類想像的靈異場面，預告中駭人登場的全新「鏡子鬼」，趁華倫夫婦的女兒不注意，陰險地「破鏡」掐脖索命，一口氣刷新大銀幕恐怖指數巔峰。

這起真實的「史慕爾家族鬧鬼案」發生於1980年代的美國賓州，史慕爾一家八口住進一間老舊房子後，怪事竟接二連三地發生，從天花板無故掉落、詭異的怪聲與惡臭，甚至連小孩都被惡靈推下樓梯、家中的狗也被摔上牆壁。史慕爾家族曾登上知名主持人賴瑞金的節目向大眾尋求協助，瞬間讓此事件轟動美國社會，最終吸引到當時已有退隱之意的華倫夫婦介入調查。

為了如實重現這起案件，《厲陰宅：最終聖事》導演麥可查維斯深入挖掘各種新聞資料、影像檔案，更親自訪談史慕爾家族中的四姊妹，紀錄下第一手與邪靈交手的恐懼情緒，並拍進電影裡，為影迷帶來最盛大也最恐怖的精彩完結篇章。

一手催生出《厲陰宅》系列的恐怖片大師溫子仁也對「史慕爾家族鬧鬼案」情有獨鍾，他認為以此案為華倫夫婦作結是「再適合不過了」，不僅因為這件案子絕對是歷史上最知名的鬧鬼案之一，更因為這起案子呈現華倫夫婦歷經許多案件後，相較第一部電影時的表現，已經有了十足的成長。

有趣的是，早在《厲陰宅》出現之前，讓溫子仁決定以華倫夫婦為主角拍攝電影的關鍵，正是「史慕爾家族鬧鬼案」，他表示「我直到看了一部講述史慕爾一案的電影後，才知道他們是真實存在的人物，《厲陰宅：最終聖事》帶我回到最初認識華倫夫婦的起源，讓我一直感覺這個故事是華倫一家傳承中非常重要的一環」，他也承諾這部片是獻給《厲陰宅》影迷的大結局。《厲陰宅：最終聖事》將於9月4日包括2D、IMAX、Atmos、Dolby Cinema、SCREENX版同步在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中