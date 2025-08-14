恐怖大師曝「結局早注定」！華倫夫婦《厲陰宅：最終聖事》死鬥最狠惡鬼

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影史最知名恐怖片系列電影《厲陰宅》將推出最終章《厲陰宅：最終聖事》，「華倫夫婦」再度出馬，挑戰美國史上最惡名昭彰的案件之一「史慕爾家族鬧鬼案」，並與首次現身大銀幕的變態「鏡子鬼」展開最終對決。

全新「鏡子鬼」在《厲陰宅：最終聖事》駭人登場。（華納兄弟提供）

該起史慕爾家族一案不僅是現實中華倫夫婦驅魔職涯最後一起案件，同時也是「鬼王」溫子仁認識華倫夫婦故事的起點，彷彿命中注定要成為《厲陰宅》最終結局一般，可說是意義非凡。

本片導演麥可查維斯更重訪事發現場，親自訪問真實經歷惡靈纏身的史慕爾家族四姊妹，為電影打造出最符合真實、卻也超乎人類想像的靈異場面，預告中駭人登場的全新「鏡子鬼」，趁華倫夫婦的女兒不注意，陰險地「破鏡」掐脖索命，一口氣刷新大銀幕恐怖指數巔峰。

這起真實的「史慕爾家族鬧鬼案」發生於1980年代的美國賓州，史慕爾一家八口住進一間老舊房子後，怪事竟接二連三地發生，從天花板無故掉落、詭異的怪聲與惡臭，甚至連小孩都被惡靈推下樓梯、家中的狗也被摔上牆壁。史慕爾家族曾登上知名主持人賴瑞金的節目向大眾尋求協助，瞬間讓此事件轟動美國社會，最終吸引到當時已有退隱之意的華倫夫婦介入調查。

為了如實重現這起案件，《厲陰宅：最終聖事》導演麥可查維斯深入挖掘各種新聞資料、影像檔案，更親自訪談史慕爾家族中的四姊妹，紀錄下第一手與邪靈交手的恐懼情緒，並拍進電影裡，為影迷帶來最盛大也最恐怖的精彩完結篇章。

一手催生出《厲陰宅》系列的恐怖片大師溫子仁也對「史慕爾家族鬧鬼案」情有獨鍾，他認為以此案為華倫夫婦作結是「再適合不過了」，不僅因為這件案子絕對是歷史上最知名的鬧鬼案之一，更因為這起案子呈現華倫夫婦歷經許多案件後，相較第一部電影時的表現，已經有了十足的成長。

有趣的是，早在《厲陰宅》出現之前，讓溫子仁決定以華倫夫婦為主角拍攝電影的關鍵，正是「史慕爾家族鬧鬼案」，他表示「我直到看了一部講述史慕爾一案的電影後，才知道他們是真實存在的人物，《厲陰宅：最終聖事》帶我回到最初認識華倫夫婦的起源，讓我一直感覺這個故事是華倫一家傳承中非常重要的一環」，他也承諾這部片是獻給《厲陰宅》影迷的大結局。《厲陰宅：最終聖事》將於9月4日包括2D、IMAX、Atmos、Dolby Cinema、SCREENX版同步在台上映。

