娛樂 最新消息

河智媛台灣首跳《疾風街道》驚現手機海 禹洙漢曝光賽後小確幸

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天韓籍成員河智媛擁有高人氣，昨在第五局上半首度在台灣SOLO演出超人氣應援曲《疾風街道》，甜美笑容搭配充滿爆發力的舞蹈，瞬間掀起手機海，畫面震撼無比。不少粉絲驚呼：「上一次全場舉手機應該是李多慧，好久沒這麼熱烈了！」、「樂天終於知道粉絲愛看什麼了！」

河智媛演出超人氣應援曲《疾風街道》。（記者林正坤攝）河智媛演出超人氣應援曲《疾風街道》。（記者林正坤攝）

這支舞蹈是河智媛在韓華鷹應援時的經典曲目，這回首度於台灣登場，音樂一響，觀眾席驚喜聲四起。河智媛笑說：「有聽說今天比賽可能會跳，但沒確定，音樂播出的時候我也嚇了一跳。」獨自站在台上，她用力甩頭時髮圈意外掉落，甚至一度踩到，但立刻無縫接回動作，專業度滿分。

談到台韓表演差異，河智媛表示兩地的熱情不相上下，不同的是韓國會在應援時播放這首歌，而台灣則安排在演出舞台呈現。她甜笑說：「是我迄今為止反響最好的演出，所以覺得要更加努力了！」

賽後，她與禹洙漢、禹菡以及舞蹈副總監曉帆在場中央再度合跳《疾風街道》，讓全場觀眾一次看過癮。禹洙漢回憶，兩年前首次在台灣與韓華鷹團長洪昌華跳這首歌時反應超好，「這次來，發現很多樂天女孩已經會這首舞，真的很神奇。」她感謝女孩們賽前不斷練習，「時隔兩年再次在台灣跳疾風歌謠，看到粉絲紛紛拿手機錄影，希望大家都盡情享受！」

禹洙漢甜美應援。（樂天桃猿提供）禹洙漢甜美應援。（樂天桃猿提供）

禹洙漢還分享，來台期間的「小確幸」就是下班後逛便利商店，「洗漱後喝冰涼啤酒配便利店美食，是無法戒掉的味道。」她笑說雖然每次都告訴自己不要喝啤酒，但大熱天在賽場揮汗後實在難以抗拒，「這次在大巨蛋見證樂天二連勝，真的非常開心！」

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

