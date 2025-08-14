晴時多雲

娛樂 最新消息

夏和熙為金鐘月甩8公斤「BMI超驚人」木木連莊主持大方送祕笈

「第60屆金鐘獎」星光大道主持人發表會 左起節目類：夏和熙、木木（林葦妮） 戲劇類：黃鐙輝、黃迪揚（記者潘少棠攝）「第60屆金鐘獎」星光大道主持人發表會 左起節目類：夏和熙、木木（林葦妮） 戲劇類：黃鐙輝、黃迪揚（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆金鐘獎今舉辦星光大道主持人發佈會，節目類由夏和熙、木木主持，戲劇類則為黃鐙輝、黃迪揚。

連莊主持的木木是四人中的「紅毯學姊」，笑稱會把「問題祕笈」傳授給三位夥伴，讓大家應對自如。回顧去年，她感謝搭檔黃豪平與團隊，讓她從彩排前的嚴重失眠，到彩排後轉為期待，也希望今年依舊不讓大家失望。

「第60屆金鐘獎」星光大道主持人發表會 左起節目類：夏和熙、木木（林葦妮）（記者潘少棠攝）「第60屆金鐘獎」星光大道主持人發表會 左起節目類：夏和熙、木木（林葦妮）（記者潘少棠攝）

夏和熙則聊起自己為了紅毯「重回好體態」的過程，去年過瘦的他，刻意增加肌肉並調整體態，靠慢跑、冰塊冰敷臉及控制鈉攝取來維持狀態。他透露自己目前181公分、60公斤，BMI僅剩18.3，目標再瘦到5字頭，一個月內曾狂減8公斤，令全場驚呼。木木則說自己49公斤，目標是45公斤。此外，夏和熙談到好友愛雅今宣布懷孕，透露對方受孕時間推算是5月多，但兩人6月時竟還相約喝酒。

黃鐙輝則展現佛系主持心法，笑說自己是顏值擔當，不會刻意瘦身或把白頭髮染黑，強調自然才是王道，「每位主持人都要有不同特色，不然大家看複製人、AI就好。」他也透露過去為角色曾用斷食減重，如今才明白必須搭配運動才健康。

首次主持金鐘戲劇類紅毯的黃迪揚，坦言擔心黃鐙輝太「聒噪」，因此事先看了對方過往主持影片練習。幸好紅毯開場後兩人會分開作業，他笑稱黃鐙輝平時在化妝間就很有「里長伯」性格。談到心情，他仍難掩興奮：「就像在做夢一樣！」他回憶從20年前就知道金鐘獎，沒想到如今能與黃鐙輝這位《鹽水大飯店》、《我們與惡的距離》合作過的夥伴組成「雙黃」主持，直呼是莫大榮幸。

