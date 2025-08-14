晴時多雲

娛樂 最新消息

熱血台片口碑場爆滿還出現黃牛 驚動文化部關切

《進行曲》裸身演奏花絮突破50萬瀏覽，2萬名網友狂點讚。（未來進行曲提供）《進行曲》裸身演奏花絮突破50萬瀏覽，2萬名網友狂點讚。（未來進行曲提供）

〔記者許世穎／台北報導〕熱血青春電影《進行曲》自口碑場、試片放映後，好評持續延燒，使得接下來的口碑場一票難求，各地限定場都瞬間秒殺，還有網友發現二手票券平台上出現價格翻倍的「黃牛票」，每張高達原價3倍以上，除引發廣大討論，甚至驚動文化部表達關切。

該片講述一群年輕男孩如何投入努力練習，讓他們所屬的樂旗聯隊可以闖入世界大賽為校爭光的熱血故事，雖然3位小鮮肉的音樂表演精湛，不過監製陳慧如表示，一開始其實是一場災難，在苦心練習之後才終於交出精彩的成績單。

由於目前上映的口碑場出現「黃牛票」，監製陳慧如受訪時則表示，原本只預計舉辦3場口碑搶先場，結果開放登記申請後瞬間秒殺，甚至引來黃牛炒價賣票，她承諾一定加開場次。「我也沒碰過這種情況，但既然有這麼多年輕朋友想看，加場服務觀眾是一定要的吧！」更請大家不要買黃牛票。

新生代鮮肉男神牧森在《進行曲》挑大樑演出。 （未來進行曲提供）新生代鮮肉男神牧森在《進行曲》挑大樑演出。 （未來進行曲提供）

此外，電影日前釋出三帥裸身養眼演奏花絮，網路上造成暴動，目前影片已突破50萬瀏覽，並且吸引超過2萬名網友瘋狂點讚！只見牧森、劉育仁、余杰恩等人一邊排著隊形，一邊吹奏樂器並且擺動樂旗，架式十足。《進行曲》將於8月29日在台上映。

