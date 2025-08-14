專屬頻道方案月付66元起！CATCHPLAY TV為串流用戶量身打造新世代電視

〔記者許世穎／台北報導〕許多年輕世代家中已經沒有訂閱第四台，一回家便打開連網電視或手機上YouTube追新聞、看綜藝與實況節目，但總是得跳過廣告、手動搜尋內容，有時錯過即時直播，還被演算法綁架，讓觀影體驗延遲又碎片化。CATCHPLAY TV正是為這群以串流為主、時間零碎、喜歡「隨時有東西能看」的新世代用戶打造，不需額外設備、不用滑影片海、不怕錯過內容更新，打開App，新聞、節目、電影通通即時直播、完整播放，省去選擇障礙，也讓觀看變得更直覺，滿足用戶在任何時間、任何裝置上「想看就看」的需求。

自今年4月CATCHPLAY TV上線以來，CATCHPLAY+影音平台整合「隨選影劇」與「即時頻道」的雙重觀看模式，吸引新世代用戶，成為許多串流觀眾日常中不可或缺的收視選擇。今日更進一步宣布，CATCHPLAY TV內容再升級，並首度推出全新專屬「頻道方案」，每月只要66元起，即可隨時收看超過數十台熱門電視頻道，以及為觀眾量身打造的主題頻道——包含即時新聞、綜藝娛樂、紀實節目、類型電影、戲劇馬拉松與網路人氣節目，內容持續擴充中。

CATCHPLAY集團執行長楊麗貞表示：「我們鎖定的是一群觀影習慣已經網路化，卻對新聞等電視節目仍高度關注的新世代串流觀眾。CATCHPLAY TV的推出，讓這些習慣用手機追劇、在通勤中看影片的用戶，也能即時掌握頻道所帶來的最新資訊與娛樂內容，不再被時間與裝置限制；還有，偶爾不知道要追什麼影劇時，看看頻道排好的內容也是不錯的放空方式。」

打開CATCHPLAY+ App就能在一個平台上輕鬆隨選、即看，為習慣使用串流服務、卻仍渴望即時資訊與多元頻道內容陪伴的新世代觀眾，打造一個更靈活、也更貼近生活的完整觀看平台。全新推出的專屬「頻道方案」以每月66元起的親民價格，提供更即時、更完整的電視內容，同時保有串流的彈性與便利，原註冊用戶還享有特別的免費試用優惠！

在CATCHPLAY TV上線後，新聞頻道一直是收視亮點，證明即使習慣追劇、滑串流，大家對即時新聞還是有高度需求，近期也將陸續上線更多國內外新聞與財經頻道，讓你即時掌握國內大小事。除了緊追即時新聞，許多用戶偶爾會「追劇疲勞」——不太想選劇、不知道要看什麼，單純只想「打開就有節目在播」。因此CATCHPLAY TV同步上線精選的18台主題頻道，從Action爽片台、Horror顫慄台、Winner金獎電影台，到戲劇馬拉松頻道等，還有超受歡迎的娛樂品牌，也化身成為24小時專屬頻道，讓訂戶在放空時，不用動腦也能被好節目療癒陪伴。

如果想一次滿足所有觀看需求，也可以選擇升級成「頻道+訂閱專區」的一般訂閱方案，月付150元起，頻道直播與隨選影劇通通包，無論是想完整欣賞一部電影，還是追一整季影集、即時觀看新聞與綜藝，全都一站滿足。未來CATCHPLAY+也會持續根據觀眾的喜好擴增內容，讓你每次打開App，都能發現新驚喜。每個片刻，CATCHPLAY+都能一鍵接軌你想要的資訊與娛樂，真正滿足新世代觀眾的多元需求。詳情請上CATCHPLAY+官方網站。

