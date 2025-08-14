晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

專屬頻道方案月付66元起！CATCHPLAY TV為串流用戶量身打造新世代電視

〔記者許世穎／台北報導〕許多年輕世代家中已經沒有訂閱第四台，一回家便打開連網電視或手機上YouTube追新聞、看綜藝與實況節目，但總是得跳過廣告、手動搜尋內容，有時錯過即時直播，還被演算法綁架，讓觀影體驗延遲又碎片化。CATCHPLAY TV正是為這群以串流為主、時間零碎、喜歡「隨時有東西能看」的新世代用戶打造，不需額外設備、不用滑影片海、不怕錯過內容更新，打開App，新聞、節目、電影通通即時直播、完整播放，省去選擇障礙，也讓觀看變得更直覺，滿足用戶在任何時間、任何裝置上「想看就看」的需求。

CATCHPLAY+推出最新頻道方案。（CATCHPLAY+提供）CATCHPLAY+推出最新頻道方案。（CATCHPLAY+提供）

自今年4月CATCHPLAY TV上線以來，CATCHPLAY+影音平台整合「隨選影劇」與「即時頻道」的雙重觀看模式，吸引新世代用戶，成為許多串流觀眾日常中不可或缺的收視選擇。今日更進一步宣布，CATCHPLAY TV內容再升級，並首度推出全新專屬「頻道方案」，每月只要66元起，即可隨時收看超過數十台熱門電視頻道，以及為觀眾量身打造的主題頻道——包含即時新聞、綜藝娛樂、紀實節目、類型電影、戲劇馬拉松與網路人氣節目，內容持續擴充中。

CATCHPLAY集團執行長楊麗貞表示：「我們鎖定的是一群觀影習慣已經網路化，卻對新聞等電視節目仍高度關注的新世代串流觀眾。CATCHPLAY TV的推出，讓這些習慣用手機追劇、在通勤中看影片的用戶，也能即時掌握頻道所帶來的最新資訊與娛樂內容，不再被時間與裝置限制；還有，偶爾不知道要追什麼影劇時，看看頻道排好的內容也是不錯的放空方式。」

打開CATCHPLAY+ App就能在一個平台上輕鬆隨選、即看，為習慣使用串流服務、卻仍渴望即時資訊與多元頻道內容陪伴的新世代觀眾，打造一個更靈活、也更貼近生活的完整觀看平台。全新推出的專屬「頻道方案」以每月66元起的親民價格，提供更即時、更完整的電視內容，同時保有串流的彈性與便利，原註冊用戶還享有特別的免費試用優惠！

在CATCHPLAY TV上線後，新聞頻道一直是收視亮點，證明即使習慣追劇、滑串流，大家對即時新聞還是有高度需求，近期也將陸續上線更多國內外新聞與財經頻道，讓你即時掌握國內大小事。除了緊追即時新聞，許多用戶偶爾會「追劇疲勞」——不太想選劇、不知道要看什麼，單純只想「打開就有節目在播」。因此CATCHPLAY TV同步上線精選的18台主題頻道，從Action爽片台、Horror顫慄台、Winner金獎電影台，到戲劇馬拉松頻道等，還有超受歡迎的娛樂品牌，也化身成為24小時專屬頻道，讓訂戶在放空時，不用動腦也能被好節目療癒陪伴。

如果想一次滿足所有觀看需求，也可以選擇升級成「頻道+訂閱專區」的一般訂閱方案，月付150元起，頻道直播與隨選影劇通通包，無論是想完整欣賞一部電影，還是追一整季影集、即時觀看新聞與綜藝，全都一站滿足。未來CATCHPLAY+也會持續根據觀眾的喜好擴增內容，讓你每次打開App，都能發現新驚喜。每個片刻，CATCHPLAY+都能一鍵接軌你想要的資訊與娛樂，真正滿足新世代觀眾的多元需求。詳情請上CATCHPLAY+官方網站。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中