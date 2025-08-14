劉品言懷孕被母虧「現省300萬」 連晨翔自豪：我很偉大

連晨翔今出席鞋品活動。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕連晨翔今出席鞋品活動，作為新手人夫、人父的他看來人逢喜事精神爽。先前劉品言的媽媽只希望女兒趕緊讓她抱孫，曾放話劉品言只要懷孕，不管爸爸是誰，去美國買精生子也行，因此這回得知她懷孕，第一反應是「現省300萬」，讓連晨翔聽了哈哈大笑，他今笑回：「突然間覺得我好像很偉大。」

然而連晨翔第一次見到岳母，被劉品言誇獎：「你表現不錯啊！」連晨翔坦言其實第一次見岳母很緊張，只能說：「反正一直笑就好。」確實樂呵呵的笑是世界上共同語言。

連晨翔表示不管寶寶性別是男生或女生，只要寶寶健康平安就好。（記者陳奕全攝）

對於作為人夫、人父，連晨翔今受訪時看來已經適應身份。劉品言有時跟他說寶寶胎動「在踢我」，但他伸手一摸，寶寶卻安靜下來，讓他很無奈。至於寶寶性別，他和劉品言目前都曉得，但他尊重劉品言何時才要公布，「因為懷孕辛苦的是她。」連晨翔表示不管寶寶性別是男生或女生，只要寶寶健康平安就好。

