晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉品言懷孕被母虧「現省300萬」 連晨翔自豪：我很偉大

連晨翔今出席鞋品活動。（記者陳奕全攝）連晨翔今出席鞋品活動。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕連晨翔今出席鞋品活動，作為新手人夫、人父的他看來人逢喜事精神爽。先前劉品言的媽媽只希望女兒趕緊讓她抱孫，曾放話劉品言只要懷孕，不管爸爸是誰，去美國買精生子也行，因此這回得知她懷孕，第一反應是「現省300萬」，讓連晨翔聽了哈哈大笑，他今笑回：「突然間覺得我好像很偉大。」

然而連晨翔第一次見到岳母，被劉品言誇獎：「你表現不錯啊！」連晨翔坦言其實第一次見岳母很緊張，只能說：「反正一直笑就好。」確實樂呵呵的笑是世界上共同語言。

連晨翔表示不管寶寶性別是男生或女生，只要寶寶健康平安就好。（記者陳奕全攝）連晨翔表示不管寶寶性別是男生或女生，只要寶寶健康平安就好。（記者陳奕全攝）

對於作為人夫、人父，連晨翔今受訪時看來已經適應身份。劉品言有時跟他說寶寶胎動「在踢我」，但他伸手一摸，寶寶卻安靜下來，讓他很無奈。至於寶寶性別，他和劉品言目前都曉得，但他尊重劉品言何時才要公布，「因為懷孕辛苦的是她。」連晨翔表示不管寶寶性別是男生或女生，只要寶寶健康平安就好。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中