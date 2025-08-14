晴時多雲

娛樂 最新消息

光頭黃宣突長出頭髮來了！同框男星驚變雙胞胎

黃宣站台成「冒牌鶴」。（記者胡舜翔攝）黃宣站台成「冒牌鶴」。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕鶴The Crane推出第二張專輯《Same Stories, Different Narratives》，今天好友YELLOW黃宣也一改招牌光頭造型，戴上假髮、眼鏡，化身「冒牌鶴The Crane」站台，意外自爆私下有「變裝癖」，收藏多頂假髮。

鶴The Crane推出第二張專輯。（記者胡舜翔攝）鶴The Crane推出第二張專輯。（記者胡舜翔攝）

鶴The Crane今舉辦發片showcase，現場LIVE演唱新專輯主打歌《心臟的右邊》，好友黃宣也驚喜站台，有著「人來瘋」個性的他為了呼應鶴的新專輯主題，cosplay成「可愛又迷人的反派」角色，只見他頭戴與鶴一模一樣的長捲假髮，還穿著跟主角相同的黑色長袍造型，從頭到腳的細心裝扮宛若鶴的雙胞胎，兩人站在一起更如同「吸血鬼CP」，「反客為主」的讓全場爆笑連連。

黃宣站台成「冒牌鶴」。（記者胡舜翔攝）黃宣站台成「冒牌鶴」。（記者胡舜翔攝）

完全融入cosplay角色的黃宣笑說自己是鶴的雙胞胎弟弟，一旁的鶴也忍不住爆料：「其實有幾次在小酌的場合看到他都是戴著假髮或鬍鬚，感覺他私底下也很愛裝扮，也因為這樣，讓我們在討論記者會造型時，決定來個真假鶴的造型PK。」

點圖放大header
點圖放大body

