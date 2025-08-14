大牙離婚...昔控黑人後失業遭酸「裝可憐」霸氣反擊走過低潮

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大牙」周宜霈今（14日）無預警宣布與小7歲羽球教練老公「阿廖師」結束5年婚姻，強調並非因爭吵或第三者，而是彼此更適合以朋友、家人相處。大牙曾在2023年勇敢指控「黑人」陳建州性侵未遂後陷入失業低潮，月收一度僅剩1萬餘元，甚至遭酸民譏為「裝可憐」，但她選擇正面回擊、堅定捍衛信念，努力撐過低潮。

大牙（圖）2023年出面指控11年前遭陳建州性侵未遂。（資料照，記者胡舜翔攝）

大牙回顧婚姻歷程，表示雙方婚後大多時光互相鼓勵、攜手走過低谷，卻在深入了解後發現，愛情已逝、友情與親情更適合彼此，於是於7月24日平靜完成離婚手續，不留怨懟、各自安好。她感謝對方曾經的美好與扶持，也希望外界理性看待，將注意力放在更重要的議題上。

請繼續往下閱讀...

對於事業低潮與輿論攻擊，大牙在今年5月2日曾公開反擊酸民，直言「拜託覺得煩躁的你，不要留言！」並重申自己無意炒新聞，而是希望推動MeToo與身體自主權的重要性。她堅信惡意終將迴擊施加者，如今面對婚姻與人生新階段，仍以平靜與堅韌迎向未來。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法