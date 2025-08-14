晴時多雲

大牙結束5年婚！昔2原因堅持「不婚不生」 被阿廖師1句話打動

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大牙」周宜霈與羽球教練老公「阿廖師」廖勛威結婚5年，今（14日）突然宣布離婚，原因是愛情已逝，強調未有第三者介入。事實上，大牙過去堅持不婚主義，直到被阿廖師的1句話打動，才答應求婚。

大牙原先秉持「不婚不生」原則，因為阿廖師1句話答應求婚。（資料照）大牙原先秉持「不婚不生」原則，因為阿廖師1句話答應求婚。（資料照）

大牙婚前曾登上節目中透露，自己對於婚姻抱持「不婚不生」原則，原因是家境窮苦，她的父親生意失敗，被詐騙很多錢，從小就過著苦日子，再加上媽媽為高齡產婦，36歲才生下她，「因為年齡差太多，真的好有代溝，很難溝通，腦細胞都死了一半。」

大牙自曝，另一個原因與經期狀況相關，指出生理期有時候1個月會來3次，被醫生驚呼「子宮都沒有在工作耶」，後來吃了6年調經片，更為此打算放棄生小孩。

豈料，原先秉持「不婚主義」的大牙，最後仍是嫁給男友阿廖師，當時男方跟共同好友們一起秘密籌劃求婚儀式，也因為對方一句「因為我們愛彼此」，而改念答應求婚。

點圖放大header
點圖放大body

