娛樂 最新消息

創作才子癌症復發 露面揭7公分疤痕 女友曝光了

鶴The Crane舉辦發片記者會。（記者胡舜翔攝）鶴The Crane舉辦發片記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「創作才子」鶴The Crane十年前曾罹患甲狀腺癌，去年復發立刻進行手術，重生後推出第二張專輯《Same Stories, Different Narratives》，今年出面受訪坦承傷口、體力已完全康復，日前沈玉琳確診血癌，他祝福沈玉琳能趕快好起來，也以過來人的身份分享抗癌心情，「經歷兩次開刀，我其實可以理解有些人不願意面對的心情，畢竟我的狀況（甲狀腺癌）痊癒的機率是很高的，但若真的遇到很嚴重的狀況，還是希望大家都能及早去治療。」

鶴The Crane舉辦發片記者會。（記者胡舜翔攝）鶴The Crane舉辦發片記者會。（記者胡舜翔攝）

去年癌症復發後，鶴積極開刀治療，坦言脖子上的傷口大約一個月痊癒，不過除疤的過程卻長達半年，傷口周圍的皮膚覺得緊緊的，也留下長達7公分的疤痕，目前半年就要追蹤一次，是否擔心影響唱功？他笑說：「我都會催眠自己唱得比以前更好。」

鶴The Crane與設計師女友一起催生新專輯。（記者胡舜翔攝）鶴The Crane與設計師女友一起催生新專輯。（記者胡舜翔攝）

他很感動設計師女友全程陪伴：「很感謝她一起走過這個過程，畢竟還是要全麻。」一出手術房女友就送上PS5大禮，康復期間就靠著PS5解悶，兩人交往三年多，他已將女友視為結婚對象，計畫何時有「愛情結晶」？他大笑：「不是已經有『愛情結晶』了嗎？」原來女友這回擔任新專輯的「藝術總監」，兩人一起催生出新作品。

被問到一起工作會不會吵架？他表示：「不是吵架，我們講話都比較直，就是更有效率去聽到對方的想法。」也說有時自己的創意太天馬行空，女友都會引導他，鬆口女友就是「賢內助」，至於結婚進度？鶴表示：「有重大消息一定會第一時間跟大家講。」希望自己在在國際有更多能見度、多一點演出時再來規劃終身大事。

