娛樂 最新消息

林逸欣婚禮神奇小物賣到缺貨 醫生父親竟和小丸子好友有連結

林逸欣（右）從小就得到父親給予愛的照顧。（欣宇宙音樂提供）林逸欣（右）從小就得到父親給予愛的照顧。（欣宇宙音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕林逸欣8月初和老公Tony補辦婚宴，沒想到時隔半個月，她依然是網友熱烈討論焦點，主要是看完她分享的成長影片，很多網友都被感動，羨慕她從小就在充滿愛的環境裡長大，還說被她爸媽圈粉，就連她以爸爸診所推出的好用薰衣草精油膏當成伴手禮小物，也火紅到缺貨。

林逸欣手上拿的正是她父親診所最近爆紅的薰衣草精油膏。（翻攝自臉書）林逸欣手上拿的正是她父親診所最近爆紅的薰衣草精油膏。（翻攝自臉書）

最近很多民眾都前往林逸欣父親在台南開的腦神經內科診所，想要購買最近爆紅的薰衣草精油膏，不過因為網購太踴躍，就算到診所現場也未必買得到，今天林逸欣談到：「聽說我手上這個東西現在很熱門，好險當時的婚禮小物有自己留一組，昨天太累沒睡好趕快擦起來。」她親自使用這款薰衣草精油膏，恐怕會讓這產品更搶手了。

林逸欣（右）透露，媽媽看到她衣服上有英文字就會唸出來。（翻攝自臉書）林逸欣（右）透露，媽媽看到她衣服上有英文字就會唸出來。（翻攝自臉書）

林逸欣也分享一張媽媽也入鏡的照片，並談到：「媽媽每次看到我穿有英文字的衣服，都會很仔細研究朗誦出來，有人也會這樣嗎？」林逸欣從小爸媽就會用相機、攝影機幫她和哥哥拍下成長紀錄，也讓她能夠剪輯出感動數百萬網友的成長影片，有網友趣味聯想，覺得林逸欣爸爸很像卡通《小丸子》裡面，小丸子好友小玉的爸爸，因為卡通裡面小玉的爸爸也總是隨時帶著相機，為小玉記錄下生活點滴。

點圖放大body

