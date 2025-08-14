晴時多雲

娛樂 最新消息

卡蜜拉提前來台灣了！現蹤「1在地名店」瘋狂消費笑翻網

卡蜜拉以《Havana》、《Señorita》等歌曲紅遍全球，今（14）日將在高雄開唱。（美聯社）卡蜜拉以《Havana》、《Señorita》等歌曲紅遍全球，今（14）日將在高雄開唱。（美聯社）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「拉丁小天后」卡蜜拉卡貝羅（Camila Cabello）曾是音樂團體五佳人（Fifth Harmony）的一員，團體解散後憑《Havana》、《Señorita》等神曲紅遍全球，今（14）日即將在高雄開唱。演唱會開始前卡蜜拉也提早來台灣旅遊，從曬出的動態可見，她不但去了多個高雄知名景點打卡，還逛了1間超級台灣味的在地名店，讓粉絲忍不住直呼「真的很入境隨俗！」

卡蜜拉在演唱開始前提早來台旅遊。（翻攝自Tiktok）卡蜜拉在演唱開始前提早來台旅遊。（翻攝自Tiktok）

卡蜜拉在Tiktok上發布來台灣高雄旅遊的Vlog，她去了知名景點龍虎塔，吃了美食、喝了珍奶，影片中更出現台灣在地美妝店「寶雅」，身為女生的卡蜜拉一看到就失心瘋，笑著說自己買了一大堆小東西，親民的行為讓台灣粉絲留言直呼「太可愛」、「好台好喜歡，真的很入境隨俗」、｢歡迎來台灣，希望有好好休息」。

