娛樂 最新消息

大牙宣布離婚！控黑人後失業月收僅萬元 重啟人生靠團購自立

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大牙」周宜霈今（14日）無預警宣布與小7歲羽球教練老公「阿廖師」結束5年婚姻，轉為朋友與家人關係，並強調分開並非因爭吵或第三者，而是深入了解後發現彼此更適合以家人、朋友的角色相處。她透露，兩人已於7月24日平靜辦妥離婚手續，感謝彼此曾給予的美好與扶持，「各自安好，也是另一種幸福。」

大牙近年除婚姻變化外，事業也歷經波折。她2023年6月曾公開指控11年前遭陳建州性侵未遂，勇敢發聲卻換來演藝邀約驟減，甚至一度陷入失業困境。今年7月出席活動時坦言，僅剩零星工作願意合作，月收入曾跌至約萬餘元，生活壓力沉重。儘管如此，她未選擇沉寂，而是首次踏入團購圈，以試吃試用為樂，並透過靜心練習「薦骨回應」調整身心靈狀態。

面對外界支持，大牙感謝網紅好友「德州媽媽沒有崩潰」及網友們的關心，讓她有機會在新平台重啟人生。她也在社群鼓勵粉絲：「再忙，也要留點時間給自己喔！」展現溫柔堅韌的態度。如今，無論是婚姻劃下句點還是事業轉換跑道，大牙都以平靜心面對生命課題，並為前夫與自己送上真摯祝福。

點圖放大header
點圖放大body

